MSP habilitará vacunación contra meningococo a toda la franja de 2 a 18 años este mes y evalúa liberar la agenda

La alarma y sensibilidad mediática por la circulación de meningococo parece haber bajado de la mano de una menor cantidad de casos en las últimas semanas, pero sobre todo tras dos meses de campaña de vacunación con un sistema de agenda que fue abarcando más franjas etarias y ofreciendo más cupos.

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La estrategia de “catch up” de cohortes no comprendidas por el esquema de vacunación se diseñó con el fin de frenar el aumento inusual de casos registrado este año. Comenzó con los adolescentes bajo la premisa científicamente comprobada de que son ellos los que más transmiten la enfermedad, y continuó con los niños en edad escolar, pero dejó para el final a los prescolares de entre 2 y 5 años, y a los adolescentes de entre 16 y 18.

En estos casi 70 días de campaña se administraron 164.000 dosis entre la población objetivo (6-15 años), lo cual representa el 37% de la cohorte, según datos oficiales a los que accedió Búsqueda . En la primera franja que se habilitó —la de 11 y 12 años—, la vacunación superó el 90%.

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Tras unas primeras semanas de críticas, con una demanda de cupos que superó la oferta, el sistema se estabilizó. Además de la agenda web, se dispusieron jornadas de vacunación sin agenda en distintos departamentos del país y se incorporó la posibilidad de inmunizar a los alumnos de centros de educación media y UTU.

Sin embargo, la indisponibilidad de vacunas gratuitas para los extremos no comprendidos sigue despertando polémica, sobre todo porque los últimos casos graves se registraron en niños no incluidos hasta ahora en el plan. El último fallecido fue un niño de 3 años en Soriano, mientras una niña de 5 años, cuyo estado fue muy comprometido, se recupera por estos días en el Pereira Rossell.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) vienen manifestando que su intención es abarcar a todas las franjas “antes de fin de año”, pero no anunciaron fechas concretas. Fuentes de la cartera dijeron a Búsqueda que la decisión finalmente se tomó en los últimos días: en breve se anunciará que los niños de entre 2 y 5 años y los adolescentes de entre 16 y 18 tendrán la posibilidad de inmunizarse de forma gratuita en el correr de octubre.

Además, evalúan pasar a un sistema de agenda abierta y que toda la población comprendida pueda vacunarse sin necesidad de reservar cupo en la web, lo cual cambiaría drásticamente la forma en la que se administran las dosis.

Preocupación

El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, que ha visto la peor cara del meningococo en los cientos de casos de meningitis y púrpura fulminante que asistió clínicamente, se mostró en un comienzo crítico respecto al tiempo que le llevó al MSP comenzar a vacunar y la forma en la que lo organizó, sobre todo por no haber comprendido a los niños pequeños.

Ahora Galiana reconoce que “por fin se está cubriendo paulatinamente a la población”, aunque sigue “preocupado porque no esté 100% cubierta la franja de 2 años y medio hasta 5 años”, que generalmente va a centros prescolares, lugares cerrados donde a menudo “no se ventila adecuadamente y se transmiten virus y bacterias con facilidad”.

“Sé que la idea es cubrirlos, pero debería ser antes de fines de octubre porque sigue haciendo frío y es época de infecciones respiratorias todavía. Si bien han disminuido los casos, no es tema cerrado. Históricamente en primavera puede haber un repunte de casos de meningococo, así como de influenza”, expresó en diálogo con Búsqueda.

El especialista entiende que “si el objetivo es disminuir la transmisión” la situación está “bien”, pero cree que “el objetivo debe ser que los menores estén cubiertos”. Por otro lado, entiende que se debe liberar la agenda porque es un sistema al que “no accede la gente con pocos recursos”.

“Es un tema de gestión; lo administrativo debe ser lo más fácil posible”, dijo y ejemplificó: “No puede ser que sin agenda no te puedas vacunar. Impedir la vacunación de un niño de 3 años que va junto con su hermano de 6 no tiene sentido”.

Además, puso el foco en evitar pérdidas de fármaco. Cada frasco contiene cinco dosis y, una vez abierto, se deben aplicar en menos de cuatro horas. La agenda tiene el fin de ordenar la demanda para evitar desperdicios, pero en los hechos, de acuerdo con distintos testimonios de vacunadores, eso no ocurre. Habilitar la libre vacunación subsanaría esa situación, opinó Galiana.

En el MSP no comparten la postura y remiten a la consideración de que la Organización Mundial de la Salud admite hasta 20% de pérdida de dosis.

Sin exitismo

En el último mes el ritmo de circulación del meningococo se enlenteció. De los 30 casos de enfermedad acumulados durante el año, solamente tres se agregaron en el correr de setiembre.

Lo más llamativo, de acuerdo con la mirada de los técnicos del MSP, es la concentración en niños: 19 casos fueron en menores de 15 años y en ese grupo ocurrieron cinco de los ocho fallecimientos.

La letalidad global hasta ahora es 26,7%, la más alta que se ha registrado en los últimos años. En 2024, cuando se acumularon 30 casos en los 12 meses, la letalidad fue de 23,3%.

El hecho de que haya disminuido la aparición de casos es, obviamente, una buena noticia, aunque se observa con cautela porque en un global relativamente bajo la estadística puede cambiar abrupta y rápidamente.

Además, lejos de asumir que la caída es consecuencia de la introducción de la vacuna en el esquema (hace un año y medio) y la campaña de vacunación de estos dos meses, los técnicos del MSP aseguran que para evaluar la estrategia de “catch up” es necesario esperar al menos hasta fines de 2027. Solo si para ese momento se viera una casuística significativamente menor, se podría inferir que está siendo exitosa. Y eso se debe confirmar en años posteriores, tomando cinco años antes y cinco años después de la aplicación de estas vacunas. “Antes son solo tendencias o sugerencias”, dijeron.

El “catch up” es “muy interesante y bastante único”, dicen desde el MSP. Entre los países que han implementado planes similares están Reino Unido, Holanda y Australia.

Para los técnicos del MSP es claro que Uruguay se puede permitir que varias generaciones se pongan al día con una vacuna en simultáneo por la baja población infantil y adolescente, y porque están “captados” por el sistema.