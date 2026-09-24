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    Fiscalía archiva denuncia contra el diputado Satdjian, exsubsecretario de Salud

    La acción penal había sido impulsada por el MSP, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio con el Círculo Católico

    Diputado José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública.

    Diputado José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia que el Ministerio de Salud Pública (MSP) había presentado contra el diputado nacionalista José Luis Satdjian, exsubsecretario de esa cartera en el período anterior.

    El archivo de la denuncia fue informado por la propia ministra de Salud, Cristina Lustemberg, este miércoles 23 en el programa Sin piedad, de VTV.

    El MSP había elevado a la Fiscalía General de la Nación en mayo las conclusiones de una investigación administrativa que analizó cómo se tramitaron convenios de complementación asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con el Círculo Católico y el Casmu en 2022. En particular, el procedimiento realizado apuntaba a que el entonces subsecretario firmó un oficio el 9 de setiembre de ese año que habilitó el acuerdo con el Círculo Católico, cuando no contaba con las facultades de representación para hacerlo.

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    “No surge de las actuaciones, al menos de forma evidente (…), que el subsecretario estuviera en funciones (…) para sustituir en dicho acto al ministro”, indica el resumen de Auditoría Interna de Gestión realizada por ASSE, en el período 2022-2024, a la que había accedido Búsqueda en noviembre pasado.

    En su cuenta de X, el periodista Eduardo Preve, conductor de Sin piedad, publicó los argumentos de Rodríguez para archivar la causa. En uno de los puntos señala que esa firma se limitaba “al cumplimiento de tareas propias de jerarcas de gobierno”, sin que surgieran elementos que ameritaran reproche penal.

    También en X, el propio Satdjian celebró la novedad: “La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo. Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política. Como siempre, con la frente en alto y tranquilidad de haber hecho lo correcto”.

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