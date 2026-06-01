Brasil descarta un caso sospechoso de ébola y continúa otro en investigación

El ministerio brasileño de Salud dijo que “no hay confirmación” del virus en ninguno de los casos. El caso descartado se registra en Rio de Janeiro. En esta ciudad se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar “síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea“. Fue diagnosticado con malaria pero los exámenes “presentaron resultado negativo de ébola“. Aún así las autoridades señalaron que el paciente “permanece en aislamiento“ mientras concluyen la investigación.

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El caso aún bajo sospecha se encuentra en Sao Paulo. Un hombre de 37 años que estuvo en la República Democrática del Congo “presentó síntomas compatibles“ con “fiebres hemorrágicas virales“, dijo el ministerio en una nota, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio brasileño.

Fue internado y entubado en el Instituto de infectología Emílio Ribas, a donde llegó en “estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido empeoramiento clínico“. El hombre dio positivo de un caso grave de meningitis, y permanece aislado mientras “continúa en investigación por ébola”.

El ministerio de Salud subrayó que “el riesgo de transmisión de la enfermedad en Brasil y América del Sur es considerado bajo“.

Países de África unidos frente al brote

Más de 1.100 personas son consideradas casos sospechosos de ébola en la RDC y en la vecina Uganda, afirmó el director de la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA) en un artículo publicado este domingo en el Financial Times.

Los ministros de Salud de la RDC, Uganda y Sudán del Sur adoptaron recientemente un plan de respuesta de 319 millones de dólares para hacer frente al brote. El brote fue declarado el 15 de mayo en Ituri, en el noreste de la RDC, un extenso país con más de 100 millones de habitantes y es uno de los más pobres del mundo.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante. El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

Con AFP

FUENTE:RFI