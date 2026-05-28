Lula expande la extracción de petróleo con 22 nuevos pozos en plena Amazonía

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la estatal Petrobras anunciaron este miércoles la apertura de nuevos pozos en la principal reserva terrestre de hidrocarburos de Brasil, en la Amazonía, retomando así las perforaciones en Urucu por primera vez en casi una década.

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El mandatario de izquierda sostiene que el mundo debe abandonar progresivamente los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático, pero aduce que Brasil necesita los recursos de los hidrocarburos para financiar la transición.

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Brasil se ubicó como el noveno productor mundial de crudo en el 2025.

“Nos gusta Brasil, nos gusta Petrobras, queremos vivir bien, trabajar bien, estudiar bien, y solo tendremos eso si la economía crece”, dijo este miércoles 27 de mayo Lula, de 80 años, durante un acto en el estado de Amazonas (norte).

Petrobras anunció cerca de 2.500 millones de reales (unos 500 millones de dólares) en inversiones para perforar 22 nuevos pozos en el campo de Urucu. Se trata de la mayor reserva terrestre de petróleo y gas de Brasil, que extrae cerca del 95% de su producción de reservas offshore.

La estatal lleva casi diez años sin abrir nuevos pozos en Urucu, en el corazón de la mayor selva tropical del planeta.

La producción de gas en este campo, que en 2025 representó casi el 8% del total nacional, es clave para el suministro energético del norte brasileño, la región más pobre del país.

La red de ONG Observatorio do Clima estimó esencial evitar que las nuevas perforaciones provoquen “degradación” ambiental de la Amazonía. “Lo ideal sería que la Amazonía fuera declarada una zona libre de explotación de combustibles fósiles, tanto de petróleo como de gas. Pero, por lo menos, tenemos que luchar para que no se abran nuevas fronteras con ese fin”, dijo a la AFP Suely Araujo, del Observatorio.

Embed - Petrobras, el gigante petrolero que genera preocupación en la Amazonía • FRANCE 24 Español

Lula también promueve un megaproyecto de exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, un área marítima cercana a las costas de la Amazonía.

El mandatario fue anfitrión en noviembre de la conferencia climática COP30 de la ONU, en la ciudad amazónica de Belém, en la que llamó a los líderes mundiales a presentar “hojas de ruta” para la salida de los combustibles fósiles. Sin embargo, su Gobierno incumplió el compromiso de entregarla en febrero y no lo ha hecho hasta ahora.

Lula debe buscar en octubre su reelección para un cuarto mandato no consecutivo, en unas elecciones que lo enfrentarán al precandidato de la derecha, el senador Flávio Bolsonaro.

FUENTE:FRANCE24