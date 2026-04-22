Canal de Panamá: se disparan los precios para evitar filas debido al bloqueo de Ormuz

El conflicto en Oriente Medio ha disparado los precios para cruzar el canal de Panamá, sobre todo para los que desean evitar las filas, indicó un informe de la administración del canal, subrayando los cambios en las rutas del comercio debido al bloqueo del estrecho de Ormuz

Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, la demanda para cruzar el canal de Panamá se ha visto disparada. Tras el bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, se ha registrado un reacomodo de rutas. Las refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Ormuz, según informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

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El aumento de buques en tránsito ha generado largas filas a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó cuatro millones de dólares por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta cinco días, indica el documento, asegurando que los promedios diarios se han “mantenido sólidos” con 34 buques en enero y 37 en marzo, y días que superaron los 40 tránsitos.

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Los buques que transitan por el canal reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio cinco días, hay cupos de última hora a través de una subasta.

Otras de las subastas más recientes incluyen dos buques tanqueros Aframax (petroleros) que superaron los tres millones de dólares, según el canal.