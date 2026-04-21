Banco Central mantuvo tasa de política monetaria; ve posición “sólida” ante “presiones inflacionarias”

En un escenario internacional “especialmente incierto” por el conflicto bélico en Medio Oriente, con una “volatilidad inusual en las monedas y en el precio de las materias primas”, el Banco Central (BCU) resolvió este martes 21 mantener la tasa de política monetaria.

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De esa forma, el BCU pausó un relajamiento monetario tras seis instancias consecutivas de reducción de la tasa, la última en enero pasado, a 5,75%.

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El organismo presidido por Guillermo Tolosa utiliza como herramienta la tasa del mercado interbancario a un día de plazo, que actúa como señal para el resto de las tasas de la economía y orienta su comportamiento en consonancia con el régimen vigente de metas de inflación.

La decisión de hoy de no tocar la tasa de política monetaria es la que esperaban, en mediana, los analistas del mercado financiero. Según la última encuesta del BCU, para este año esperan un primer movimiento al alza —de un cuarto de punto, a 6,0%— en octubre y otro de igual magnitud en noviembre (a 6,25%).

En un comunicado, el BCU indicó que la resolución se tomó por unanimidad de los directores, con el “objetivo de conducir la inflación hacia la meta de 4,5% anual y de mantener las expectativas de inflación alineadas” con esa meta.

Copom 21 de abril 2026 El Comité de Política Monetaria de este martes 21. BCU

Explicó que el precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio del conflicto en Medio Oriente y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias a nivel global. Con ese panorama, agregó que las proyecciones del BCU muestran que la inflación en Uruguay “enfrentará presiones al alza durante el próximo año, manteniéndose dentro del rango de tolerancia y convergiendo a la meta en el horizonte de política monetaria”.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU valoró que la “materialización de mayores presiones inflacionarias provenientes del contexto global dependerá de la persistencia y profundidad del conflicto, así como de la reacción de las principales variables. En este marco, la política monetaria —con las expectativas ancladas en la meta y la inflación en el piso del rango de tolerancia— se encuentra en una posición sólida para enfrentar estos riesgos inflacionarios”.

La inflación en períodos de 12 meses se ubicó en 2,94% a marzo, cuando se salió de los niveles deseados por las autoridades económicas. El objetivo del BCU es que se ubique en 4,5% anual, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en menos o más (hasta 3% o 6%).