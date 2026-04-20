Un informe del gobierno recomienda hacer jardinería en baldíos de barrios violentos para bajar el uso de armas

Desde el inicio de la gestión, el gobierno anunció que su estrategia de seguridad iba a estar anclada en evidencia científica para darles mayor respaldo empírico a sus políticas. El resultado fue la incorporación de más jerarcas académicos en el Ministerio del Interior y la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública , una iniciativa que tardó más de un año en lanzarse y que establece medidas para áreas como homicidios, narcotráfico, ciberseguridad, sistema penitenciario y violencia de género.

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Como parte de ese plan, el ministerio ha elaborado varios trabajos de perfil académico y piensa producir otros más. El martes 14 presentó uno de estos trabajos, un análisis de literatura internacional en seguridad pública que recomienda intervenciones específicas para adaptar y aplicar en Uruguay.

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Entre las principales sugerencias está la disuasión focalizada, una estrategia de origen estadounidense que ya se promocionó en la administración anterior . Consiste en que el Estado advierta directamente a ciertos grupos criminales —generalmente a través de mediadores— que cualquier nuevo hecho de violencia tendrá una respuesta policial y judicial inmediata, mientras les ofrece en paralelo una salida a la actividad criminal mediante programas sociales, empleo o educación.

Otra iniciativa que el informe propone es la intervención ambiental, concretamente el mantenimiento de espacios baldíos para reducir delitos violentos que involucran el uso de armas de fuego. “Uruguay debería seguir los siguientes pasos, como son: pilotar intervenciones de reverdecimiento/jardinería en microáreas de alta violencia con presupuestos para mantenimiento y sistemas de monitoreo”, sugiere el documento en un capítulo dedicado al control de armas de fuego y municiones.

La lógica detrás de la medida es que los lotes abandonados concentran actividad criminal y que su recuperación —limpieza, nivelación, plantación y cercado— reduce esa incidencia.

Recomienda aplicar estas intervenciones en zonas de alta violencia de Montevideo y el área metropolitana, con presupuestos de mantenimiento plurianuales, y un inventario georreferenciado de baldíos y datos policiales para medir el impacto. El informe advierte, sin embargo, que la escala debe ser gradual; solo expandir el programa si los resultados se replican, y contemplar desde el diseño salvaguardas para evitar riesgos de gentrificación: que la mejora del entorno derive en presión inmobiliaria y desplazamiento de los residentes.

La mirada en las armas de fuego

Denominado “Qué funciona para reducir la violencia, el delito y la reincidencia: una revisión rápida de la evidencia internacional y lecciones para Uruguay”, el análisis tiene entre sus autores a Emiliano Rojido, coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública y asesor del ministro del Interior, Carlos Negro. Junto con él trabajaron Olga Sánchez de Ribera y Nicolás Trajtenberg, doctores en Criminología de la Universidad de Mánchester.

En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior lo definió como “uno de los insumos técnicos centrales para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública”.

Información-Olga Sánchez de Ribera-Nicolás Trajtenberg-Presentación Informe-Ministerio del Interior Nicolás Trajtenberg y Olga Sánchez de Ribera, durante la presentación del informe. Ministerio del Interior

Está basado en 205 revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados entre los años 2000 y 2025. Respecto a las acciones con los baldíos y lotes públicos, la evidencia proviene principalmente de Estados Unidos, en algunos casos de Australia y mínimamente de América Latina, con referencias a países como Brasil y El Salvador. Uno de los autores citados es Hessam Sadatsafavi, investigador estadounidense especializado en evaluación económica en salud, políticas públicas y análisis cuantitativo.

“La rehabilitación de lotes o espacios baldíos que incorpora reverdecimiento o jardinería muestra reducciones pequeñas pero estadísticamente significativas en la violencia con armas de fuego. En promedio, entre 5% y 6%”, indican los autores, quienes aclaran que los programas basados solo en desmalezado no presentan beneficios consistentes, que los efectos varían según la ciudad y que, para que la iniciativa funcione, el mantenimiento de esos espacios debe prolongarse en el tiempo.

Respecto a los retornos económicos para el Estado, advierten que son “modestos en comparación con otras intervenciones”, por lo que la estrategia de jardinería resulta más apropiada como un componente complementario dentro de estrategias más amplias.

Información-Armas-Calibres-Mauricio Zina-adhoc El Ministerio del Interior busca reducir el uso de armas de fuego, especialmente en Montevideo. Mauricio Zina/adhocFOTOS

“El análisis costo-beneficio sugiere que los ahorros por delitos con armas recuperan solo una proporción modesta de los costos, especialmente en ciudades grandes”, apunta. De acuerdo a la evidencia internacional, la rehabilitación de lotes o espacios baldíos que incorporan reverdecimiento o jardinería tienen costos de implementación y mantenimiento que se estiman en aproximadamente US$ 145 millones, US$ 316 millones y US$ 690 millones para ciudades pequeñas, medianas y grandes, respectivamente.

Las conclusiones indican que los ahorros derivados de la reducción de delitos con armas de fuego recuperan entre 8,9% y 23,2% de estos costos.