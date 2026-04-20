Reunión del FMI: el gobierno expuso optimismo sobre la economía y cerró la puerta a cambios tributarios

En el marco de la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington que terminó este viernes 17, la delegación del gobierno encabezada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, expuso una visión positiva sobre la marcha de la economía uruguaya.

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En la instancia más institucional de estas reuniones, la descripción acerca del desempeño reciente del país, redactada por las autoridades uruguayas, fue leída en la sesión del Comité Financiero y Monetario Internacional del FMI por la presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, actuando como representante de su país y de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

La declaración afirma que si bien Uruguay “moderó” su crecimiento a 1,8% en 2025, en un “contexto de elevada incertidumbre mundial y tensiones comerciales”, hubo una “mejora continua en la calidad del empleo”, se cumplió “exactamente” con la meta de resultado fiscal estructural y la inflación anual a marzo pasado, situada en “su nivel más bajo en décadas”, permitió la aplicación de una política monetaria contracíclica.

El párrafo dedicado a las finanzas públicas resalta que la actual Ley de Presupuesto introdujo un marco fiscal dual anclado en un objetivo de deuda neta a mediano plazo, respaldado por dos objetivos operativos: el equilibrio fiscal estructural y un límite al endeudamiento neto.

UruguayFMI

Agrega que esa reforma también tuvo como objetivo fortalecer la institucionalidad fiscal, otorgando mayor autonomía y poderes al Consejo Fiscal Autónomo e incrementando la frecuencia de las consultas con el Comité de Expertos. “En este marco, el saldo fiscal estructural alcanzó a 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), cumpliendo exactamente con la meta presupuestaria. El endeudamiento neto se mantuvo cómodamente por debajo del límite legal, sin recurrir a la cláusula de salvaguardia, lo que refuerza la prudencia fiscal y la coherencia intertemporal”, expone la declaración.

Además, señala que la posición externa de Uruguay es “robusta, respaldada por amplias reservas y una mejora en los saldos externos”.

Según el gobierno, “en conjunto, estos factores proporcionan importantes amortiguadores frente a una mayor volatilidad global”.

Proyección ajustada

Oddone machacó sobre varios de esos aspectos cuando, en paralelo a las reuniones del FMI, expuso en encuentros con fondos que invierten en bonos soberanos coordinados por Balanz, Itaú y One618, cuando conversó con analistas de la calificadora Moody’s, y al disertar en eventos organizados por Citi Group, Atlantic Council y Americas Society/Council of the Americas.

Por otro lado, en declaraciones en Washington al informativo Telemundo de Canal 12, el ministro reiteró que su ministerio trabaja en una revisión de las proyecciones sobre la evolución del PIB, para ajustarlas a la baja. “Estamos en condiciones de asegurar que lo que estaba previsto de crecimiento (económico) en el Presupuesto, un 2,2% para este año, no va a ocurrir, (y) seguramente será inferior, estará en torno a 1,6%, 1,7%. Habrá que ver la duración del shock externo que estamos atravesando y los efectos (que esos) shocks tienen sobre nosotros”, indicó.

De todos modos, insistió en que, a partir de algunos indicadores, la lectura del Ministerio de Economía es que hay “señales positivas de recuperación de la actividad en el primer trimestre del año”.

El FMI proyecta que la economía uruguaya crecerá un 1,8% en 2026.

Rechazo a propuestas tributarias frenteamplistas

En la misma entrevista, cerrando la puerta a planteos surgidos desde la Unidad Temática de Economía de la Comisión de Programa del Frente Amplio, Oddone dijo que no están en los planes del gobierno nuevos cambios tributarios adicionales a los introducidos con el Presupuesto, como la adaptación del impuesto mínimo doméstico a las grandes multinacionales. El ministro ya había transmitido esa postura ante la propuesta, liderada por el PIT-CNT y acompañada por algunos partidos de izquierda, de establecer una carga adicional a los más ricos.

Ahora, el planteo surgido desde la fuerza política oficialista conocido la semana pasada recomienda modificaciones en cinco impuestos: a la Renta a las Actividades Económicas (IRAE), a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Patrimonio Específico Interno (Imesi) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA). También propone avanzar en la focalización de las renuncias fiscales hacia proyectos de inversión “que generen mayores externalidades positivas para la economía”.

“Hemos dicho que, en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida. Y, por lo tanto, no estamos en condiciones de avanzar (en una eventual modificación) en la mayoría de estos impuestos en este período de gobierno, lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir”, afirmó el ministro a Canal 12.

También el presidente de la República, Yamandú Orsi, le cerró la puerta a las propuestas impositivas de la Unidad Temática frenteamplista: “Nosotros como gobierno no tenemos planteado ningún cambio en ese sentido”, declaró a su regreso de un viaje a España a movileros de los canales 4 y 10.

En las reuniones del FMI participó también el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa.