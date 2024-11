Aritmética básica

Muchos cientistas políticos están dando la idea de que al tener mayoría en el Senado el Frente Amplio partiría con preferencia para la segunda vuelta. Si bien toda mi vida sentí (y siento) visceral rechazo hacia los números, la aritmética y las matemáticas, lo elemental y más básico lo sé. Y es que la coalición republican (CR) obtuvo, más o menos —porque no ha terminado aún el escrutinio de los votos observados al momento de escribir estas líneas— unos 85.000 votos más que el FA. Parece elemental que si alguien obtiene mayor cantidad de votantes sale mejor de las gateras que otro que consiguió menos. Pero dejemos de lado las detestadas matemáticas. Según la Constitución de la República, que de vez en cuando conviene leer, el Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General (reunión de ambas cámaras) y en consecuencia que un partido político obtenga algún miembro más en una de ellas no cambia ninguna ecuación. Y por supuesto, lo mismo sería de haber sido la CR la que hubiese tenido uno o dos senadores más. Elemental, Watson, diría Sherlock Holmes. Por lo tanto esa supuesta preferencia o ventaja a favor de la fórmula frentista por tal razón no es tal. Y que conste que quien esto afirma ha sido y es partidario de un poder legislativo unicameral, pero los constituyentes optaron por dos cuerpos, integrantes ambos de un tercero. No hay que perderlo de vista.