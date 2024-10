Carta a los indecisos

Pandemia y otros condicionantes. Este gobierno estuvo fuertemente condicionado por una pandemia como no hubo en 100 años, además de una guerra europea que no se había tenido en 70 años, y una sequía nacional como no se tuvo en más de 70 años. Durante la pandemia, este gobierno apeló a la libertad responsable, permitiendo que la gente pudiera seguir trabajando, moverse, los niños fueran a las escuelas y que el país siguiera funcionando. Del otro lado, el Frente Amplio proponía el modelo argentino kirchnerista de cuarentena obligatoria (además de las vacunas rusas que fueron muy complicadas luego en su implementación). Imagínense lo que hubiera pasado en ese entonces.

Manejo económico responsable. Se bajó la inflación al número más bajo en décadas, se bajó el déficit fiscal recibido, se tiene el mejor grado inversor del país en la historia (incluso en el año 2019 se mencionaba que podía perderse el grado inversor). No hubo pérdidas faraónicas millonarias (1.000 millones en ANCAP, hornos millonarios sin usar, etc.). Por primera vez en 40 años, un gobierno baja impuestos.

Empleo. En este periodo se crearon aproximadamente 100.000 puestos de trabajo frente al periodo anterior, pese a la pandemia (y demás condicionantes). Y no solo se mantuvo el salario real en general, sino que aumentó un poco, e incluso aumentó la proporción de personas que cotizan al BPS. Imagine qué hubiera pasado si también se hubiese aplicado la cuarentena obligatoria.

Seguridad. El Frente Amplio dice que la seguridad fracasó. Por supuesto que no vivimos en el mundo perfecto ni ideal, pero los datos objetivamente muestran que, respecto del año 2019, han bajado considerablemente los hurtos, rapiñas y abigeatos, y los homicidios han permanecido estables (por no decir bajado un poco), cortando la tendencia exponencial de crecimiento que venía antes. No es el ideal, pero estamos mejor. Recuerde cómo era antes, en que le decían, además, que íbamos rumbo a Guatemala, que no había inseguridad, sino una sensación de seguridad. El Frente Amplio en su gobierno habrá tenido aciertos (le menciono uno, la lucha contra el tabaco), pero justo en materia de seguridad fue un fracaso, con cifras cada vez peores en cada quinquenio (recuerde la promesa de campaña de que se iban a bajar rapiñas un 30%). Y tampoco fue que se hizo ninguna autocrítica al respecto. Este gobierno le dio respaldo moral (el que más importa) y jurídico a la Policía. El Frente Amplio siempre critica a la Policía, y anunciaba que se venía el gatillo fácil (que esto no pasó). ¿Ustedes realmente creen que es la mejor opción para mejorar la seguridad? ¿Sabe usted quién será el ministro de Interior y qué es lo que propone?

Viviendas. Este gobierno está bajando asentamientos, en particular, eliminó el asentamiento Kennedy en Maldonado.

Honestidad. El Frente Amplio propone que gobierne la honestidad, como si este gobierno hubiera sido muy deshonesto. Dejando de lado que fue un gobierno muy transparente con la pandemia, solamente se procesó a un custodio del presidente y a un senador por temas personales. No fue procesado ningún ministro de Economía (Lorenzo), presidente del BROU, diputado (Placeres) ni vicepresidente de la República (Sendic) por corrupción o abuso de funciones. Tampoco fue procesado un director de organismo público por destrucción de documentos (Cendoya). En los casos dudosos, de algunos ministros, el gobierno los hizo renunciar. No hubo ningún diputado procesado por corrupción despedido con aplausos del Parlamento (Placeres) ni senador acusado de abuso de funciones defendido por la fuerza política (Carrera). No hay gobierno que esté libre, pero el tema es la entidad de los casos, cómo se actúa y tampoco hacerse el impoluto. Sin entrar a hablar de la deshonestidad intelectual de no reconocer un logro al gobierno, afirmando incluso que hemos perdido cinco años (Orsi) o que estamos en un pozo (Mujica).

Seguridad social. Mujica dijo en su gobierno que había que modificar parámetros de la seguridad social. Astori dijo en el gobierno pasado que el gobierno entrante debía hacer la reforma. No se hizo nada al respecto en 15 años. Este gobierno, con decisión, hizo una reforma, que podrá ser mejorada, pero claramente mejora la sostenibilidad (y, por ende, favoreciendo a nuestros hijos, hijos de familiares y de amigos). Esta reforma fue pensada por una comisión de expertos. El Frente Amplio propone: a) una parte importante quiere derogar las AFAP y que las personas que tienen ahorros los pierdan (plebiscito); b) pasar a un régimen de ahorro no lucrativo, que nadie sabe qué significa (se habla incluso de nacionalizar las AFAP), pero que, en los hechos, va a implicar que las AFAP (que no tocaron en 15 años de gobierno) desaparezcan, porque nadie va a poner un negocio sin siquiera poder generar rentabilidad. Habrá juicios millonarios en tal sentido que los vamos a pagar todos.

Educación. Mujica decía “educación, educación, educación”. Se hizo un acuerdo multipartidario en su gobierno y, a la primera de cambio, cuando los sindicatos de la educación se le opusieron, lo dejó sin efecto. Tabaré Vázquez propuso reformar el ADN de la educación, puso a una ministra, en teoría, de carácter fuerte (María Julia Muñoz, pero sin conocimiento de la materia) y, a la primera de cambio (los gremios de la educación le torcieron la mano), hicieron volar a los referentes de educación. Este gobierno hizo una reforma educativa, siguiendo parámetros de Edu21. ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio en materia de educación? Nuevamente va a ceder ante los sindicatos de la educación (donde algunos dirigentes cobraron buen dinero sin haber dado clases y que ameritó una investigación parlamentaria).

Candidatos. De un lado, se encuentra una persona con experiencia de gobierno nacional, mano derecha del presidente, que estuvo en primera línea con la pandemia, vacunas, etc. También se encuentra otro más joven, con empuje, con una campaña, si se quiere, atípica. Pero por lo menos ambos concurren a programas donde pueden hacerles preguntas complicadas. Del otro lado, un candidato que no va a programas donde le pueden hacer preguntas incómodas (incluso cancelaron una entrevista pactada con el diario El País, una hora y media antes de que comenzara). Vale la pena preguntarse por qué.

Política internacional. Este gobierno buscó ampliar mercados. Y condenó dictaduras (Cuba, Venezuela, Nicaragua). Recién en la última semana algunos dirigentes del Frente Amplio dicen que Venezuela es una dictadura. Pregúntese qué tanto costaba decir esto. Y no sabemos si van a invitar o no a Nicolás Maduro a una posible asunción. Dicen que Venezuela no importa, pero estimo que los miles de venezolanos exiliados que viven en Uruguay van a pensar diferente.

Inversión social. No solo esta desapareció (como se decía en la campaña), sino que aumentó.

Combustibles. Hoy ustedes saben el precio teórico del combustible con el cual comparar, y que el gobierno no hace caja con los combustibles.

Portabilidad numérica. Si ustedes quieren, pueden cambiar de compañía telefónica sin perder el número. Y ANTEL no se fundió, como se decía.

Infraestructura. Inversión millonaria en rutas, puentes, etc.

Saneamiento. Localidades del interior van a contar con saneamiento, que antes no tenían.

Como les comentaba, no hay gobierno perfecto, pero creo que este fue un buen gobierno, con más cosas positivas que negativas, y fuertemente condicionado por problemas externos que supo manejar bastante bien.

Saludos.

Un ciudadano