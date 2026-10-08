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Octubre de 2026: otro mes más de concientización sobre ciberseguridad. Una buena oportunidad no solo para repetir los consejos de siempre, sino también para preguntarnos qué tan rápido estamos fortaleciendo la infraestructura, los procesos y los controles en la región.

En América Latina, la digitalización financiera avanza a pasos agigantados: pagos instantáneos, billeteras digitales, compras, préstamos en línea y nuevos actores en el sistema. Todo esto trajo beneficios concretos para millones de personas, pero también aumentó el riesgo de fraudes. Hoy, la mayoría de los ataques no explotan fallas técnicas, sino que explotan la confianza del propio usuario.

Los reguladores del sector financiero han ido respondiendo. En Brasil, por ejemplo, se crearon mecanismos para compartir información sobre indicios de fraude y se incorporaron controles en los pagos instantáneos. Chile actualizó su ley sobre fraudes con medios de pago, mientras que otros países aumentaron las exigencias de autenticación y de gestión de riesgos. Los caminos varían, pero el objetivo es el mismo: más autenticación, mejor monitoreo y mayor protección para la gente.

Uruguay es un ejemplo de este proceso. En agosto de 2025, el BCU puso a consulta una propuesta para reforzar la seguridad de los instrumentos electrónicos, que fue aprobada mediante una circular de enero de 2026. Desde este octubre, rigen diversas medidas, entre las que se incluyen la autenticación reforzada para acceder a canales digitales y modificar datos sensibles, así como el aviso al cliente ante intentos de cambio de claves o de datos de contacto. Otras medidas siguen en análisis.