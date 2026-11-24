La cumbre “Yalta 2.0” celebrada en Shenzhen entre los presidentes de Estados Unidos (EE.UU.), China y Rusia fue a la vez intrascendente y escalofriante. No se acordó nada significativo. Pero la reunión en sí misma transmitió un mensaje siniestro.

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Ahí estaba el presidente de EE.UU., el supuesto “líder del mundo libre”, refiriéndose a Vladimir Putin como su amigo. Cuando regresó a EE.UU., Donald Trump arremetió contra el país que evidentemente considera como el verdadero enemigo: Canadá.

Todo el espectáculo parecía concebido para justificar a Mark Carney, el primer ministro de Canadá , quien aprovechó su histórico discurso en Davos a principios de este año para hacer un llamado a las “potencias medias” a trabajar juntas, en un esfuerzo por liberarse de la peligrosa dependencia de las grandes potencias depredadoras.

Desde Davos, Carney ha estado trabajando para convertir su plan de las potencias medias en realidad. Canadá se ha sumado al nuevo programa de compras de material de defensa de la Unión Europea (UE) y ha planteado la posibilidad de solicitar la “membresía asociada” en la UE. Los canadienses también acaban de negociar un tratado comercial con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), además de haber firmado otros nuevos acuerdos con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Ecuador.

Como señala Carney, el peligro de depender de EE.UU. quedó claramente demostrado cuando se limitó el acceso de Ucrania a Starlink, el sistema satelital que se ha vuelto fundamental para las capacidades bélicas de Kiev. En respuesta, el primer ministro canadiense anunció que redoblaría los esfuerzos para desarrollar capacidades satelitales propias, independientes de EE.UU.

Ya se han conseguido algunos logros reales gracias a la cooperación entre potencias medias. Tras la retirada del financiamiento estadounidense, los países europeos intervinieron para brindar a Ucrania el apoyo financiero que necesita. También existe claramente una mayor disposición a trabajar juntos en proyectos de defensa y tecnología, como el nuevo avión de combate que están desarrollando conjuntamente el Reino Unido, Japón e Italia.

Sin embargo, la justificación intelectual de la cooperación entre potencias medias también debe matizarse con realismo. A pesar de lo logrado, hay sectores cruciales en los que las potencias medias seguirán teniendo dificultades para liberarse de la dependencia de EE.UU. y China. Tres áreas ilustran este desafío: la tecnología, la energía y la diplomacia.

Las potencias medias, como los europeos, los canadienses, los australianos y otros, ya dependen en gran medida de la tecnología estadounidense. Una gran proporción de los servicios digitales que consume Europa son producidos por empresas estadounidenses; basta pensar en la omnipresencia de nombres como Google, Amazon y Microsoft.

Es probable que esta dependencia no haga más que aumentar con el auge de la inteligencia artificial (IA). EE.UU. y China dominan el desarrollo de la IA y parece haber escasas posibilidades de que los europeos, los japoneses u otros puedan ponerse a su altura.

La cantidad de capital y capacidad de procesamiento de que disponen las principales empresas estadounidenses de IA eclipsa a la de todos sus competidores internacionales, salvo los chinos. Mistral, de Francia, a menudo descrita como la empresa líder en IA de Europa, ha desarrollado su propio gran modelo de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés). Recientemente, la compañía fue valorada en alrededor de US$24 mil millones. A modo de comparación, Anthropic, con sede en Silicon Valley, fue valorada en US$1.5 billones cuando salió a bolsa la semana pasada.

A medida que la IA se vuelve cada vez más fundamental para la economía global, la dependencia de las potencias medias con respecto a las dos superpotencias de la IA, EEUU y China, podría incluso aumentar, a pesar de los mejores esfuerzos de Carney y otros. Canadá está en una posición favorable en cuanto a recursos energéticos propios. Pero la dependencia de Europa, Japón y otros países de fuentes externas de energía se ha vuelto dolorosamente evidente; primero la guerra en Ucrania y luego la guerra con Irán han restringido los suministros de petróleo y gas natural.

Esos acontecimientos han hecho que Europa dependa más de los combustibles fósiles suministrados por EEUU. La mejor manera de aliviar esa dependencia es avanzar hacia las energías renovables. Pero ese cambio, a su vez, genera una dependencia de China, que es el principal productor mundial de minerales de tierras raras, baterías, paneles solares y turbinas eólicas.

Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Mileri durante una cumbre del Mercosur. AFP

También existe un problema diplomático. Las potencias medias tienen mucho en común. Pero también son Estados independientes, celosos de su propia dignidad y de sus prerrogativas soberanas. Actualmente, los europeos están presionando para ocupar un lugar en la mesa de negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Pero mientras que EE.UU., China, Rusia y Ucrania cuentan con un único presidente o ministro de Relaciones Exteriores para representar sus intereses, los europeos proponen un equipo negociador integrado por el E5 —Alemania, Francia, el Reino Unido, Polonia e Italia— además de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Y claro, posiblemente también la OTAN.

Más allá de Europa, resulta aún más difícil determinar quién habla en nombre de las potencias medias. En Asia, las relaciones entre Japón y Corea del Sur han sido tensas desde hace mucho tiempo, mientras que India, el país más poblado del mundo, se opondría a la mera idea de ser considerada una potencia media. En América Latina, Brasil y Argentina tienen presidentes carismáticos que se encuentran en extremos opuestos del espectro ideológico. Ninguna nación u organización por sí sola podría afirmar que habla en nombre del Medio Oriente o África.

Este tipo de representación fragmentada dificulta el proceso de crear una voz coherente de las “potencias medias” en la política internacional. En Davos, Carney pronunció una frase que se hizo famosa: “Las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estamos en la mesa, estamos en el menú”. Pero en Shenzhen, la mesa estaba preparada sólo para tres: China, EE.UU. y Rusia.

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