  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Claudio Paolillo

    Sr. director:

    Estaba disfrutando de unos días de playa cuando me llegó la triste noticia. El hombre al que consideraba un maestro del periodismo, una persona sobresaliente, intachable y con valores bien altos, pero además un defensor a ultranza de los derechos de los periodistas, a saber, informar, decir y expresarse libremente, había muerto, víctima de un cáncer contra el que dio una dura batalla.

    Leé además

    Joaquin Gamba

    La amenaza silenciosa a la libertad de prensa
    Rafael Rubio

    ¿Es verdad que el poder corrompe?

    Claudio Paolillo fue sin dudas uno de los referentes más destacados del periodismo uruguayo. Alumno, entre otros, del destacado referente del periodismo escrito de los últimos 50 años, Danilo Arbilla, que aún deleita con su pluma en sus columnas de "El País", Claudio fue un hombre que dio la vida por lo que él consideraba "el mejor oficio del mundo", e insistía que, además de ser su trabajo "un placer de ejercicio", también era "un ejercicio del placer".

    Fue director del semanario Búsqueda entre el 2010 y su fallecimiento el 18 de enero de 2018. Pero antes había sido el editor general de esa publicación, que marcó tantas veces la agenda periodística, puso en la encrucijada a gobiernos enteros con sus informaciones y hasta hizo que debieran renunciar varios ministros y generales de las Fuerzas Armadas con solo algunas líneas impresas en sus portadas, comprometiendo la acción de gobernantes y autoridades militares.

    Además de ser director de esa prestigiosa publicación uruguaya, daba clases y conferencias en distintos puntos del continente, era directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y defendía el valor del periodismo para que fuera, como él decía, el "perro guardián de los poderes públicos".

    Paolillo viajaba por todos lados para defender a los periodistas que eran acosados, detenidos y hasta desterrados por régimenes autoritarios de nuestro continente, pero también en Estados Unidos, donde iba a dar la cara por los perseguidos por el poder.

    Tuve el privilegio de que me llamara un día a la redacción del diario en el que trabajé durante dos décadas, luego de comentarle que algunos jerarcas de uno de los gobiernos del momento nos amedrentaban por haber dado a conocer situaciones que eran comprometedoras, sobre todo para una comunidad pequeña como la nuestra.

    "No les des lo que ellos quieren, decí lo que tengas que decir y, sobre todo, decime cuándo tengo que viajar yo a Salto, que iré con gusto a darte mi apoyo», me expresó con su voz cálida y pausada.

    Tuve el honor de traerlo en setiembre de 2013 a Salto a dar una charla sobre el periodismo y la libertad de prensa, en tiempos donde Uruguay era uno de los países con mayor índice de libertad de expresión. Claudio había viajado a Denver (Estados Unidos) para recibir un premio por su labor y tras algunos días en Honduras, donde las cosas estaban difíciles, quiso honrar su compromiso y viajó a Salto para intercambiar con los presentes. Su visita duró algunas horas antes de volver a Montevideo, donde lo esperaban otros líos.

    Una tarde fui a Montevideo, la visita a la redacción de Búsqueda, que entonces estaba en la calle Mercedes 1331, era casi obligatoria. Lo fui a visitar y tomando un café me dijo "me volvió el bicho, pero no lo voy a dejar tranquilo, le voy a dar batalla hasta ganarle". Y sí que la dio, tres años le batalló "al bicho", hasta que se lo llevó de este mundo.

    Pero el legado de Claudio sigue vivo, la lucha por la información de calidad, por cuidar la cosa pública, por cuestionar lo que está mal y por servirle a la comunidad, pero sobre todo por que cada día la prensa sea libre y diga lo que tenga que decir con rigor probatorio y responsabilidad para evitar fraudes noticiosos, noticias falsas y alarmismo, dándole voz a todos más allá de que estemos o no de acuerdo, defendiendo su derecho a decirlo, son valores inclaudicables.

    Por eso, los periodistas debemos cimentar nuestros valores en la pluralidad y la independencia a la hora de informar, con compromiso y responsabilidad, se lo debemos a alguien llamado Claudio Paolillo.

    Hugo Lemos

    Selección semanal
    Criptoactivos

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Óscar Andrade coordinará la bancada de senadores del Frente Amplio

    Por Redacción Búsqueda
    Periodismo

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Decisiones tributarias alimentan cruces políticos entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada de la Caja de Profesionales Universitarios.

    Caja de Profesionales: “Es mejor hacer rodar cabezas”, apunta director renunciante tras polémica

    Por Catalina Misson
    Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe 

    Fiscalía expresó “consternación” por fallos de un tribunal que, tras cambios recientes en su integración, favorecen a militares

    Por Victoria Fernández
    Fachada de Facultad de Artes, el 8 de noviembre de 2025.

    La Universidad de la República cambió su definición de ‘antisemitismo’ y pidió al gobierno que también lo haga

    Por Nicolás Delgado