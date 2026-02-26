Inteligencia artificial y el Estado uruguayo

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En las últimas semanas han aparecido varias señales claras de que Uruguay está incorporando la inteligencia artificial como parte de su agenda pública y productiva. No se trata solo de tecnología, sino de cómo el país empieza a integrarla en su institucionalidad, su infraestructura y su desarrollo económico.

En el plano político, el tema comienza a instalarse con mayor nitidez en el Parlamento. La futura presidencia de la Cámara de Diputados por parte de Rodrigo Goñi y la coordinación con el Senado pueden generar un ámbito propicio para avanzar en acuerdos que permitan acompañar el desarrollo de estas tecnologías con reglas claras y previsibilidad. Es un debate necesario y oportuno.

También desde el Estado se observan movimientos concretos. La Fiscalía impulsa, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el uso de inteligencia artificial para mejorar la investigación penal, mientras el Poder Judicial trabaja en guías éticas para su aplicación. Son pasos importantes porque muestran que la IA deja de ser un concepto abstracto y pasa a integrarse en el funcionamiento real de las instituciones.

En materia de infraestructura, el proceso es igualmente visible. Antel proyecta nuevas inversiones en centros de datos vinculados a inteligencia artificial, fortaleciendo la capacidad del país para procesar y resguardar información estratégica. El departamento de Canelones se consolida así como polo tecnológico: allí ya operan el data center de Antel y el de Google, y existen perspectivas de nuevas instalaciones, tanto públicas como privadas, que pueden posicionar a Uruguay como plataforma regional en materia digital.

Pero el desarrollo tecnológico no depende solo de infraestructura. Depende, sobre todo, de la formación de las personas. En este punto, la educación pública tiene un rol central. Iniciativas como Ceibal ya están incorporando herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo, acercando estas tecnologías a estudiantes y docentes y generando capacidades desde edades tempranas. Se trata de un paso coherente con la tradición uruguaya de democratizar el acceso al conocimiento y preparar a las nuevas generaciones para el mundo que viene.

En el ecosistema emprendedor ya hay señales alentadoras. Espacios como el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay y programas como CUBO están impulsando a jóvenes que desarrollan aplicaciones, soluciones digitales y nuevos modelos de negocio basados en inteligencia artificial. Allí se está gestando una generación que incorpora estas herramientas de forma natural.

Al mismo tiempo, desde el sector privado se percibe con claridad que muchas pequeñas y medianas empresas aún no han dado ese salto. La incorporación de análisis de datos, automatización comercial y herramientas de marketing inteligente ya no es una opción sofisticada, sino una necesidad para sostener competitividad. La inteligencia artificial puede ser para las pymes una herramienta de eficiencia, pero también de supervivencia.

En el plano internacional, la reciente cumbre global sobre inteligencia artificial realizada en New Delhi reforzó algunas ideas que también resultan pertinentes para Uruguay: la importancia de marcos regulatorios flexibles, el valor estratégico de los datos, la necesidad de formar talento desde la base educativa y el rol de la cooperación entre sector público y privado para impulsar el desarrollo tecnológico.

Uruguay está dando pasos en distintos frentes: institucional, tecnológico, educativo y productivo. Si estos avances logran articularse con una visión de país, la inteligencia artificial puede convertirse no solo en una herramienta de modernización, sino en una palanca para fortalecer la competitividad, la inclusión y la capacidad de innovación nacional.

Pedro Michelini Lerena