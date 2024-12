De Copaju Uruguay

En Uruguay, desde el acta de constitución firmada por los magistrados fundadores, se ha establecido muy claramente su carácter laico, no gremial y sin finalidad político partidaria. Dicha acta de constitución, en su penúltimo inciso, establece: “Asimismo, declaramos que la presente Asociación es de carácter laico y sin finalidad política, cuestión que se incluirá expresamente en sus estatutos, con apego a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la función jurisdiccional”. Ello mismo ha sido explicado expresamente en el lanzamiento referido, y respecto de la autonomía de cada Estado también fue explicitado por el presidente de Copaju (central), el Dr. Andrés Gallardo, magistrado de lo contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale aclarar que entre los magistrados que hoy conformaron esta asociación en Uruguay deben existir (porque nunca se les preguntó ni fue requisito de ninguna forma) ciudadanos con distintas posiciones filosóficas, religiosas, políticas, por lo que no puede afirmarse que es una asociación de fieles, etc. El único requisito que es común y requerido es estar comprometidos en la defensa de los Desca siempre en apego a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la función jurisdiccional en la aplicación estricta de la normativa nacional vigente y en consonancia con lo establecido en el Código de Ética Judicial Iberoamericano en sus artículos 35 a 47, normativa, además, que ha sido adoptada por acordada 7688 de la SCJ. En resumen, expresamos y aclaramos que Copaju Uruguay no tiene vínculo alguno con la Iglesia católica, con el papa Francisco ni con religión alguna, ni pretende difundir ni aplicar doctrina religiosa ni política de ningún tipo. Esto sin perjuicio del nombre que lleva el Comité Panamericano, que obviamente no fue creado en este país ni puede ser modificado por nosotros.

Incurre en error la nota remitida por los prestigiosos firmantes del Consejo de Facultad de Derecho, mencionando contenido de la página web de Copaju, ya que dicha página web no responde a la asociación uruguaya, sino a la Argentina y tiene, como explicamos, autonomía en las decisiones, también respecto del contenido de dicha página. La asociación uruguaya no posee aún una página web. Quizá de allí pueda provenir la “preocupación”, la confusión en este sentido, y en no haberse interiorizado sobre la finalidad y objetivos de esta agrupación.

El compromiso no es, como se expresa erróneamente, de aplicar o interpretar el derecho de acuerdo a lineamientos de los estatutos de ninguna asociación ni de ninguna doctrina, sino simplemente (como se aclaró también en el lanzamiento), contribuir al debate jurídico de los Desca para el mejoramiento en su tutela. Mucho menos aparece en ningún lado, sino todo lo contrario, mención u objetivo alguno relativo a cuestiones político partidarias, ajenas totalmente a nosotros y vedadas a todos los magistrados. Por este motivo, resulta inconveniente que con afirmaciones erróneas se vinculen nombres de magistrados, lo que en definitiva puede afectar su honor.

Copaju tiene la dirección académica del jurista argentino Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, reconocido mundialmente por su actuación en derechos humanos, que estuvo presente en el lanzamiento en Uruguay y que ha dado su apoyo a esta asociación uruguaya para instrumentar o coordinar cuestiones académicas. Quienes plantearon dudas manejando información errónea conocen muy bien la trayectoria del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Por último, nada más lejos de la realidad es adjudicar a Copaju Uruguay finalidad religiosa o política, ya que fue la propia SCJ quien declaró de interés la primera cumbre de Copaju Panamericano realizado los días 3 y 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano y envió una prestigiosa delegación para disertar sobre los Desca.

Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju)