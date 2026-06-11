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Ante el informe de la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria de la Facultad de Medicina, de fecha 13 de mayo de 2026, y la resolución del Consejo de Facultad de fecha 3 de junio de 2026, la Unidad Académica de Cirugía de Tórax declara:

Durante este proceso, sin embargo, se difundieron textos, comunicados y pronunciamientos por parte de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, las unidades académicas de pediatría A, B y C.

Algunos de estos comunicados circularon en el ámbito interno de la Facultad de Medicina y otros tomaron estado público, incluyendo agravios, descalificaciones, insinuaciones y cuestionamientos injustificados contra esta Unidad Académica.

Da cuenta de ello el informe semiológico elaborado por el perito semiólogo Washington Silveira Rodríguez, a instancia de nuestros asesores jurídicos, en el cual se concluyó que se constataron expresiones descalificantes o agraviantes, animosidad y actos verbales con afectación reputacional y conceptual de los médicos de la Unidad Académica de Cirugía de Tórax.

La verdad institucional es clara: esta Unidad Académica no actuó por iniciativa propia, no acusó a nadie, no promovió acciones contra colegas, no obró con mala fe y no incurrió en transgresión ética alguna. Cumplió, exclusivamente, con un requerimiento formal del Poder Judicial.

En consecuencia, la Unidad Académica de Cirugía de Tórax rechaza categóricamente los agravios recibidos, solicita la retractación pública de las expresiones formuladas y se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones que correspondan en los ámbitos institucionales, académicos, profesionales, éticos y legales, a efectos de salvaguardar su honor, su trayectoria, su responsabilidad académica y la seriedad de sus actuaciones.

Unidad Académica de Cirugía de Tórax (Facultad de Medicina, Universidad de la República)