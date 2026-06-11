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    De la Unidad Académica de Cirugía de Tórax

    Sr. director:

    Ante el informe de la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria de la Facultad de Medicina, de fecha 13 de mayo de 2026, y la resolución del Consejo de Facultad de fecha 3 de junio de 2026, la Unidad Académica de Cirugía de Tórax declara:

    • La actuación de esta Unidad Académica se realizó en cumplimiento de una solicitud formal de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 15º turno, en el marco de una investigación judicial, y se limitó a responder 11 preguntas técnicas formuladas por dicha autoridad, ante la denuncia realizada por los padres de un niño fallecido en el contexto de una cirugía torácica pediátrica programada.
    • La Comisión de Ética concluyó que no existió falta ética, mala fe ni intereses ajenos a la ética profesional en la elaboración del informe técnico de esta Unidad Académica. Asimismo, corresponde señalar que, como institución universitaria y académica, estamos naturalmente obligados por el imperativo ético e institucional de asistir a la Justicia ante sus requerimientos específicos.
    • Por tanto, queda académica, ética y profesionalmente descartado todo cuestionamiento respecto del accionar de la Unidad Académica de Cirugía de Tórax y de sus integrantes.

    Durante este proceso, sin embargo, se difundieron textos, comunicados y pronunciamientos por parte de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, las unidades académicas de pediatría A, B y C.

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    Algunos de estos comunicados circularon en el ámbito interno de la Facultad de Medicina y otros tomaron estado público, incluyendo agravios, descalificaciones, insinuaciones y cuestionamientos injustificados contra esta Unidad Académica.

    Da cuenta de ello el informe semiológico elaborado por el perito semiólogo Washington Silveira Rodríguez, a instancia de nuestros asesores jurídicos, en el cual se concluyó que se constataron expresiones descalificantes o agraviantes, animosidad y actos verbales con afectación reputacional y conceptual de los médicos de la Unidad Académica de Cirugía de Tórax.

    La verdad institucional es clara: esta Unidad Académica no actuó por iniciativa propia, no acusó a nadie, no promovió acciones contra colegas, no obró con mala fe y no incurrió en transgresión ética alguna. Cumplió, exclusivamente, con un requerimiento formal del Poder Judicial.

    En consecuencia, la Unidad Académica de Cirugía de Tórax rechaza categóricamente los agravios recibidos, solicita la retractación pública de las expresiones formuladas y se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones que correspondan en los ámbitos institucionales, académicos, profesionales, éticos y legales, a efectos de salvaguardar su honor, su trayectoria, su responsabilidad académica y la seriedad de sus actuaciones.

    Unidad Académica de Cirugía de Tórax (Facultad de Medicina, Universidad de la República)

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