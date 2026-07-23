La DGI y su afán recaudatorio

Sr. director:
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En un reportaje realizado por Búsqueda, el director de Rentas manifestó que están evaluando la creación de un segmento de personas de alto patrimonio. No hay dudas de que lo que pretenden es tener aún más intromisión en el ámbito privado de las personas y poder así continuar desarrollando su actividad recaudatoria.
Creo que el objetivo al que apuntan el director de Rentas y la DGI va a contrapelo del estímulo para atraer inversores, sean nacionales o internacionales, lo cual continúa deteniendo más el crecimiento del PBI de nuestro país.
Obviamente que discrepo profundamente de esa concepción recaudadora, que sirve a los intereses de un Estado agobiante, como el de nuestro país.
En la mayoría de los países desarrollados, donde se empezó a perseguir a los contribuyentes de alto patrimonio, los resultados no han sido los esperados, y en muchos casos se ha comprobado que es una política contraria a los intereses del país.
En general se puede afirmar que un aumento de la presión tributaria sobre los patrimonios elevados tiene las siguientes consecuencias:
Como conclusión se puede afirmar que las estrategias de la administraciones tributarias tendientes a perseguir a contribuyentes de alto patrimonio terminan desalentando la inversión, incentivando la relocalización de patrimonios y generan costos elevados de administración.
Dr. Fernando Belhot