La DGI y su afán recaudatorio

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En un reportaje realizado por Búsqueda, el director de Rentas manifestó que están evaluando la creación de un segmento de personas de alto patrimonio. No hay dudas de que lo que pretenden es tener aún más intromisión en el ámbito privado de las personas y poder así continuar desarrollando su actividad recaudatoria.

Creo que el objetivo al que apuntan el director de Rentas y la DGI va a contrapelo del estímulo para atraer inversores, sean nacionales o internacionales, lo cual continúa deteniendo más el crecimiento del PBI de nuestro país.

Obviamente que discrepo profundamente de esa concepción recaudadora, que sirve a los intereses de un Estado agobiante, como el de nuestro país.

En la mayoría de los países desarrollados, donde se empezó a perseguir a los contribuyentes de alto patrimonio, los resultados no han sido los esperados, y en muchos casos se ha comprobado que es una política contraria a los intereses del país.