  • Cotizaciones
    jueves 23 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La DGI y su afán recaudatorio

    Sr. director:

    En un reportaje realizado por Búsqueda, el director de Rentas manifestó que están evaluando la creación de un segmento de personas de alto patrimonio. No hay dudas de que lo que pretenden es tener aún más intromisión en el ámbito privado de las personas y poder así continuar desarrollando su actividad recaudatoria.

    Creo que el objetivo al que apuntan el director de Rentas y la DGI va a contrapelo del estímulo para atraer inversores, sean nacionales o internacionales, lo cual continúa deteniendo más el crecimiento del PBI de nuestro país.

    Leé además

    Leonardo Decarlini

    Los dos frentes
    Jorge Cassinelli

    Seguridad, vigilancia y libertades

    Obviamente que discrepo profundamente de esa concepción recaudadora, que sirve a los intereses de un Estado agobiante, como el de nuestro país.

    En la mayoría de los países desarrollados, donde se empezó a perseguir a los contribuyentes de alto patrimonio, los resultados no han sido los esperados, y en muchos casos se ha comprobado que es una política contraria a los intereses del país.

    En general se puede afirmar que un aumento de la presión tributaria sobre los patrimonios elevados tiene las siguientes consecuencias:

    • Generalmente, se logra una recaudación modesta.
    • Se incrementa la planificación fiscal, debido a que las personas de alto patrimonio tienen posibilidades de contratar asesores tributarios que le desarrollen estrategias de ingeniería financiera.
    • Migración de contribuyentes o de capitales; en un mundo con una economía digital cada vez más desarrollada, no existen fronteras territoriales capaces de frenar la traslación de personas o capitales.
    • Actualmente, hay muchos países desarrollados que han eliminado o modificado sensiblemente los impuestos a los altos patrimonios.

    Como conclusión se puede afirmar que las estrategias de la administraciones tributarias tendientes a perseguir a contribuyentes de alto patrimonio terminan desalentando la inversión, incentivando la relocalización de patrimonios y generan costos elevados de administración.

    Dr. Fernando Belhot

    Selección semanal
    Mercado cambiario

    Dólar estabilizado; Uruguay perdió “competitividad” de precios en junio

    Por Redacción Búsqueda
    Criptoactivos

    El bitcoin consolida su repunte; ¿hasta cuándo seguirá subiendo de precio?

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    Orsi consultó a Estados Unidos si Uruguay necesita autorización para que la Policía utilice los Mamba MK7

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Finanzas públicas

    Una emisión de deuda desierta y otra con alta demanda propiciaron un cruce político

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Padrones comprados por Aeropuertos Uruguay para construir el aeropuerto de Rocha.

    Corporación América Airports compró el campo donde proyecta construir el aeropuerto de Rocha, entre lagunas

    Por Nicolás Delgado
    Martina Casás.

    Martina Casás: “Sería justo” que el Frente Amplio revise su definición tras el fallo de la Justicia que consideró probado el acoso

    Por Victoria Fernández
    Movilización del PIT-CNT en el Cerro, en el marco de un paro parcial.

    Una decena de filiales mantienen una deuda “alarmante” con el PIT-CNT, que busca que se regularicen los pagos

    Por Martín Mocoroa
    Alejandro Paz, presidente de Antel, en junio, durante la presentación del centro de transmisión con Canal 5 para el Mundial 2026.

    En desacuerdo con Antel por el contrato del fútbol uruguayo, Tenfield busca respaldo político en el gobierno

    Por Juan Francisco Pittaluga