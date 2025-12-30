De periodistas de Salto

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los periodistas de Salto que suscriben el presente comunicado desean informar y dejar expuesta una situación gravísima ocurrida en el marco de una reciente conferencia de prensa realizada en el Hospital de Salto, un hecho que constituye un antecedente inadmisible para el ejercicio profesional y para la vida democrática del país.

Durante dicha instancia, convocada expresamente para la prensa, se registró la presencia de efectivos policiales custodiando el acceso al lugar.

Esta decisión resulta absolutamente injustificable, impropia de un ámbito destinado al trabajo periodístico y profundamente preocupante para quienes ejercemos la tarea de informar con libertad, responsabilidad y profesionalismo.

Entendemos y respetamos la sensibilidad y gravedad del hecho que motivó la convocatoria. Sin embargo, nada justifica la presencia policial en una conferencia de prensa.

Lejos de aportar garantías, este tipo de medidas intimidan, condicionan y lesionan el normal desarrollo de la labor periodística, afectando de forma directa la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

Los periodistas no somos delincuentes, no representamos una amenaza ni debemos ser tratados como tales.

Nuestro rol es preguntar, repreguntar y cumplir con nuestra función social. La custodia policial en este contexto no es un detalle menor: remite a prácticas que creíamos superadas y evoca tiempos oscuros del país, en los que la prensa era vigilada, condicionada o intimidada.

Este tipo de episodios generan un retroceso institucional grave y sientan un precedente peligroso. Naturalizar estas situaciones implica aceptar que el control y la presencia policial formen parte de espacios que deben ser libres por definición. Hoy es una conferencia de prensa; mañana puede ser cualquier instancia informativa.

Manifestamos un repudio absoluto a este hecho y exigimos que este tipo de decisiones no vuelvan a repetirse. Es imprescindible resguardar el ámbito de las conferencias de prensa como espacios abiertos, profesionales y democráticos, en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información de toda la ciudadanía.

Con base en lo expuesto, firman los periodistas:

Adrián Fagúndez, Andrés Torterola, Estela Gauthier, Eduardo Segredo, Edgardo Ebert, Gonzalo Sualina, Horacio Pérez, Hugo Lemos, José Enrique Leivas, Luis Nickleson, Martín Cabrera, Martín Giovanoni, Pedro Rodríguez, Valeria Giovanoni Honsi y Daniel Caiazzo