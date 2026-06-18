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    De vecinos de Ciudad Vieja

    Sr. director:

    Quisiéramos compartir una reflexión a propósito del rodaje de la miniserie argentina El futuro es nuestro, una distopía ambientada en América Latina y basada en una novela de Philip K. Dick, que se realizó durante aproximadamente 15 días en la zona de Bartolomé Mitre, entre Policía Vieja y Sarandí, y en los alrededores de la plaza de la Diversidad.

    Entendemos perfectamente la importancia de la actividad cultural y audiovisual. Las producciones generan trabajo, movimiento económico y oportunidades para muchas personas. No cuestionamos el trabajo ni la realización de la serie. Por el contrario, valoramos que proyectos de esta magnitud encuentren espacio en nuestra ciudad

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    Sin embargo, la experiencia de quienes vivimos en la zona fue muy distinta a la que seguramente se percibió desde afuera. Durante estas dos semanas sentimos que nuestras necesidades quedaron en un segundo plano. Hubo cortes, restricciones, falta de sueño y una ocupación constante del espacio público que, en muchos momentos, se llevó adelante con escasa consideración hacia la vida cotidiana del barrio.

    Las calles son el entorno en donde vivimos, trabajamos y desarrollamos nuestra vida diaria. Por eso resulta difícil aceptar que tuviéramos tantas limitaciones para movernos, hacer dirigencias o simplemente descansar y dormir.

    Lo que nos preguntamos es si no debería existir un mayor equilibrio entre las necesidades de una producción audiovisual y los derechos de quienes habitan esos lugares durante todo el año. La convivencia entre vecinos, autoridades y productoras es posible, pero requiere diálogo, información previa, respeto y empatía. Las calles pueden ser platós, pero no exclusivamente.

    Esperamos que en próximas oportunidades los rodajes en espacio público vengan acompañados de mayor información, diálogo y reglas de convivencias claras. No quisiéramos que se repita esta vivencia distópica que tuvimos que sufrir.

    Vecinos y vecinas del edificio Mitre, Bartolomé Mitre 1376

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