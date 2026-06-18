El gobierno promueve cambios en el combate a la inseguridad pública

El Poder Ejecutivo considera proponer en la Rendición de Cuentas la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación

El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio.

El Poder Ejecutivo definió que la seguridad pública será una de las áreas prioritarias a atender en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, que por estos días entra en su etapa de definición. La iniciativa contemplará varias acciones orientadas a robustecer las políticas de seguridad.

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Fuentes del oficialismo dijeron a Búsqueda que el gobierno considera proponer en la Rendición de Cuentas la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El Poder Ejecutivo ya tiene un borrador del proyecto para reformar el INR, que pasaría a denominarse Instituto Nacional de Reinserción y actuaría como servicio descentralizado, por fuera de la órbita del Ministerio del Interior (MI). Aunque inicialmente el gobierno preveía enviarlo al Parlamento como una iniciativa específica —en marzo presentó la idea a los sindicatos policiales—, ahora las autoridades prevén incorporarlo en la Rendición de Cuentas que irá al Parlamento a fin de este mes, indicaron las fuentes. En el Ejecutivo consideran que fortalecer la gestión de las cárceles es fundamental para mejorar el combate a la inseguridad.

La descentralización del INR es un debate que ha atravesado varios gobiernos y que fue reclamada por el último comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que en diversos informes reiteró la necesidad de que se concrete porque “la dependencia administrativa” del MI “conspira seriamente” con la necesidad de que se fortalezca como organismo encargado de la gestión de las cárceles y la rehabilitación de los presos.

Clavijo-Sanchez Alfredo Clavijo y Alejandro Sánchez durante el pograma Más Barrio en el barrio Cerro Norte en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS Modificaciones en la cúpula policial En paralelo a estas definiciones en torno a la seguridad pública, el MI anunció el jueves 11 modificaciones en la cúpula policial.