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    El gobierno promueve cambios en el combate a la inseguridad pública

    El Poder Ejecutivo considera proponer en la Rendición de Cuentas la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación

    El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio.&nbsp;

    El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio. 

    FOTO

    Ministerio del Interior
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Poder Ejecutivo definió que la seguridad pública será una de las áreas prioritarias a atender en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, que por estos días entra en su etapa de definición. La iniciativa contemplará varias acciones orientadas a robustecer las políticas de seguridad.

    El Poder Ejecutivo ya tiene un borrador del proyecto para reformar el INR, que pasaría a denominarse Instituto Nacional de Reinserción y actuaría como servicio descentralizado, por fuera de la órbita del Ministerio del Interior (MI). Aunque inicialmente el gobierno preveía enviarlo al Parlamento como una iniciativa específica —en marzo presentó la idea a los sindicatos policiales—, ahora las autoridades prevén incorporarlo en la Rendición de Cuentas que irá al Parlamento a fin de este mes, indicaron las fuentes. En el Ejecutivo consideran que fortalecer la gestión de las cárceles es fundamental para mejorar el combate a la inseguridad.

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    La descentralización del INR es un debate que ha atravesado varios gobiernos y que fue reclamada por el último comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que en diversos informes reiteró la necesidad de que se concrete porque “la dependencia administrativa” del MI “conspira seriamente” con la necesidad de que se fortalezca como organismo encargado de la gestión de las cárceles y la rehabilitación de los presos.

    Clavijo-Sanchez
    Alfredo Clavijo y Alejandro Sánchez durante el pograma Más Barrio en el barrio Cerro Norte en Montevideo.

    Alfredo Clavijo y Alejandro Sánchez durante el pograma Más Barrio en el barrio Cerro Norte en Montevideo.

    Modificaciones en la cúpula policial

    En paralelo a estas definiciones en torno a la seguridad pública, el MI anunció el jueves 11 modificaciones en la cúpula policial.

    Al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo asumió Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Nacional. En su lugar fue nombrado Julio Sena, hasta el momento director de Investigaciones de la Policía. El cargo que dejó Sena pasó a ser ocupado por Pablo Lotito, quien hasta entonces era jefe de Policía de la capital.

    Fuentes políticas indicaron a Búsqueda que los cambios buscan dar mayor energía a la Policía, con reubicaciones que generen más impulso a la interna y confianza en la opinión pública.

    Los cambios en la Policía se producen en un momento de tensión entre el gobierno y la oposición en materia de seguridad pública. Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron al ministro del Interior, Carlos Negro, por no brindar explicaciones sólidas sobre los nombramientos y por considerar que el gobierno no logra revertir los índices de criminalidad y violencia en el país.

    Mientras, el miércoles 17, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, comenzó la intervención del programa Más Barrio en la ciudad de Las Piedras, Canelones.

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