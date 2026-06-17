Críticas del sistema financiero y político a campaña de desdolarización de depósitos

Las autoridades del Banco Central (BCU) pretenden que el peso uruguayo gane espacio en una economía uruguaya bimonetaria, una característica de larga data que, en los depósitos bancarios , es muy marcada: casi el 70% están colocados en dólares.

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Pero algunas medidas incluidas en esa campaña de desdolarización despiertan resistencias —no solo desde el sistema financiero—; en particular, una que hasta este lunes 15 estuvo en consulta pública : un proyecto normativo obliga a las instituciones a brindar “información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales (los clientes) podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local”. Según anunció el BCU, el requisito de informar a los nuevos ahorristas regirá desde el 1 de agosto de 2026, a la vez que el plazo para notificar a los depositantes ya existentes vencerá a fin de este año.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha comparado este “consentimiento” o “disclaimer” con la advertencia de los octógonos que señalan que un alimento puede ser perjudicial para la salud por el exceso de grasas o sal. Su argumento es que, en los últimos años, los uruguayos que mantuvieron ahorros en moneda extranjera perdieron dinero debido a la apreciación del peso.

Sistema financiero El Banco Central pisa el acelerador en su plan de desdolarización con dos nuevas medidas

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Ya el año pasado, desde el anuncio de la intención de introducir esta medida, ejecutivos de los bancos expresaron reparos, y algunos han vuelto a hacerlo ahora, con el texto normativo puesto sobre la mesa.

“Nosotros estamos de acuerdo en la desdolarización, pero implica muchas cosas, tiempo, mucha cultura. Las personas que en el 2002 tenían treinta y pico de años ahora tienen 60 y es la gente que tiene dinero, vivió la crisis del 2002. A nosotros nos parece, por ejemplo, una buena idea hacer una encuesta de mercado. ¿Qué opinan los uruguayos? ¿Dónde quieren tener su ahorro? Si les importa más la rentabilidad, el poder de compra o la seguridad de tener una moneda”, planteó el gerente general de banco Santander Uruguay, Gustavo Trelles, el domingo 14 en El País. “Hay otros conceptos más allá del retorno financiero de una colocación. Porque los análisis técnicos de retorno financiero, de colocarse en pesos o en dólares, son indiscutibles en cuanto a que en los últimos cinco o 10 años hubiera sido mejor colocarte en pesos. Pero capaz que miro los primeros cuatro meses del año y no sé si es tan claro. Entonces depende del período”.

El ejecutivo dijo que, con niveles de inflación actuales mucho menores a los de hace 20 años, los propios ahorristas “se tendrán que ir convenciendo” de que es más conveniente invertir en una u otra moneda. “Los bancos lo que queremos es cumplir con las expectativas de todos, pero no ser nosotros los que impongamos o induzcamos a los clientes a ir a una moneda u otra. Eso es una decisión del propio cliente”.

Este miércoles 17, en una charla con periodistas, Diego Lanza, director de Banca Pymes y Nuevos Negocios de Itaú, expresó apoyo a la intención de reducir la dolarización, aunque acotó: “Hay que entender que la dinámica de Uruguay” es “de dos monedas”, y cambiar esa realidad histórica debe hacerse “de forma paulatina y pensada”.

Políticos critican a Tolosa

El presidente de la autoridad monetaria defendió su campaña de desdolarización en la diaria del jueves 11. Allí Tolosa señaló que “los depósitos en dólares, que son la opción preferida por los uruguayos, han sido una alternativa nefasta para preservar el poder de compra. De hecho, han perdido la mitad de su capacidad adquisitiva en los últimos 20 años”.

Esa entrevista produjo reacciones críticas de un par de legisladores de la oposición.

El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, lo refraseó en su cuenta de X: “La historia del Uruguay está llena de devaluaciones. Lo nefasto es este tipo de declaraciones por parte de un presidente del Banco Central”.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Mauricio Zina-adhocFOTOS

“En un país serio estaría publicada la DJ (declaración jurada) del Sr. Tolosa para ver si el presidente del Banco Central ahorra en pesos”, cuestionó en la misma red social el diputado colorado Juan Martín Jorge.

El año pasado, en Radio Carve, Tolosa dijo, sobre su propia estrategia de inversiones, que ahorra en pesos y que mantiene dólares para poder invertir en acciones en mercados del exterior.

Pie en el acelerador

El viernes 12, el BCU comunicó dos medidas orientadas a “incentivar el ahorro en moneda nacional y ampliar las oportunidades de crédito para familias y empresas”, pisando el acelerador en su plan de desdolarización.

Por un lado, dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje —la porción de los depósitos del público que las instituciones financieras deben mantener inmovilizadas— aplicables a sus obligaciones a corto plazo en pesos y en unidades indexadas, que convergerán a un nivel de 12% a partir del 1 de setiembre próximo. El ajuste será escalonado, de la siguiente forma: 14% a partir del 1 de julio y 13% a partir del 1 de agosto.

Por otro, resolvió profundizar la baja en la remuneración de los encajes en moneda extranjera y dar continuidad a las modificaciones iniciadas en marzo pasado.