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    La historia del Museo Pareja

    Sr. director:

    La idea fuerza fue, desde el inicio, rescatar del pasado la obra de Miguel Ángel Pareja, conservarla y difundirla. Miguel Ángel Pareja (1908-1984), nacido en Montevideo, se radicó en Las Piedras con su familia a los 4 años. A los 22, comenzó a pintar en el taller de Manuel Rosé. Fue un prolífico artista —pintor, muralista, mosaiquista, diseñador— y pedagogo, docente de enseñanza secundaria y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, a la cual dirigió durante ocho años. Sus obras figuran en varios museos uruguayos —MNAV, Blanes, Banco de la República Oriental del Uruguay— y del exterior —Arte Moderno de Buenos Aires, Arte Moderno de San Pablo—, así como en colecciones privadas en Montevideo, Las Piedras, Buenos Aires, Atenas, Estocolmo, Ginebra, Madrid, París, Porto Alegre y Río de Janeiro.

    Fueron muchos años de lucha y trabajo incesante con avances y retrocesos procurando la meta. Se cosecharon logros y fracasos. El viaje se inició en 2011, cuando se registró la asociación civil, la cual en 2012 estableció su sede en Las Piedras. De 2012 en adelante, el Centro Cultural se arraigó en Las Piedras, desarrolló su identidad y audiencia, y acumuló experiencia en gestión cultural. En 2016, la familia del Maestro donó, en comodato a 30 años, 58 de sus obras a la asociación. Ese fue un paso decisivo en su compromiso de gestionar un legado y continuar la lucha para fundar el Museo Pareja. Durante nueve años se procuraron los recursos que permitieran construir un almacén adecuado para almacenar las obras, las cuales fueron preservadas por el profesor de Bellas Artes Javier Alonso. El almacén de reserva técnica fue diseñado y construido por el arquitecto Francisco Carámbula y la arquitecta museóloga Leonor Inda entre los años 2022 y 2025. En 2025, se redactó el Plan Director y se registró oficialmente el museo. Ese mismo año se incorporaron, al equipo del Centro Cultural, tres especialistas en museología y museografía, Enrique Aguerre, Leonor Inda y Darío Gómez, como asesores. En agosto de 2025, se inauguró el museo con una exposición de algunas de sus obras.

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    El Pareja es un museo monográfico, aún en su infancia, pero ya está instalado y funcionando. Ha incrementado su acervo con donaciones de obras entre las cuales destacan una del presidente de la República Prof. Yamandú Orsi, tres de Mario Pareja y otra de Marcelo Pareja. A la fecha, el museo está exhibiendo su segunda muestra, Música del terruño, con obras de Pareja del período 1945-1950. Los desafíos son ahora económicos, de gestión y técnicos. El museo requiere una base financiera sostenible, una estructura de dirección y conducción formal y un equipo técnico estable.

    Ha sido, y aún es, un largo camino, en el cual la guía ha sido la conservación y difusión de la obra de Pareja que se está plasmando en el museo.

    Mario R. Pareja

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