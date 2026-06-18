La seguridad laboral del estibador uruguayo

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El arbitraje internacional interpuesto por la firma chilena Neltume Ports S.A. contra el Estado uruguayo ante el CIADI (Caso ARB/24/14) por US$ 600 millones suele analizarse desde una perspectiva puramente jurídica y financiera. Sin embargo, la reconfiguración del Puerto de Montevideo tras la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata hasta 2081 encierra un riesgo invisible pero crítico: la vulnerabilidad del elemento humano portuario.
En el marco de la clausura del congreso PREVENCIA 2026 de la OISS, es urgente recordar que los nodos logísticos son tan seguros como lo es su personal de tierra. Las disputas corporativas de gran envergadura y la pérdida agresiva de cuota de mercado de operadores en muelles públicos (como el caso de Montecon S.A.) introducen tres factores que disparan la siniestralidad laboral en las interfaces buque-tierra:
Las batallas corporativas internacionales no pueden librarse a costa de la salud psicofísica de los trabajadores portuarios. La futura gobernanza del Puerto de Montevideo debe exigir que, independientemente del operador que gestione la carga, exista un blindaje homogéneo e inquebrantable de las condiciones de seguridad laboral del estibador uruguayo.
León Javier Romero Toran