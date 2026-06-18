Parlamento bate récord de pedidos de informes, mientras en el gobierno consideran que las solicitudes están “estorbando” la gestión

La actual legislatura es, por lejos, la que más pedidos de informes ha cursado al Poder Ejecutivo, a 16 meses de haber comenzado su actividad. Al 31 de mayo de este año, senadores y diputados habían presentado en total 2.137 pedidos de informes a organismos del Poder Ejecutivo, de contralor y otros, según el Monitor Parlamentario del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.

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El aumento es de 63,8% respecto a la legislatura anterior. A esta altura, en la anterior legislatura se habían cursado 1.304 pedidos, mientras que en la de 2015-2020, habían sido 907. La cantidad de pedidos de informes venía en crecimiento, pero el salto más grande se dio en el actual período legislativo.

Pese a esta cantidad, la tasa de respuestas se mantiene alta, con 58%, dos puntos porcentuales más baja que la legislatura anterior y por encima de las tres anteriores, que a esta altura del gobierno rondaban entre el 51% y el 24%.

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Casi el 85% de los pedidos de informes provienen de la Cámara de Diputados y con una particularidad: Identidad Soberana es el partido que más pedidos ha cursado. Los diputados Gustavo Salle, su hija, Nicole Salle, y sus suplentes acumulan 743 pedidos, con una tasa de respuesta del 63%.

El ministerio que por lejos ha recibido más pedidos es Salud Pública (MSP), secretaría de Estado que también tramita las solicitudes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En total, ha recibido 326 pedidos. En segundo lugar aparece el Ministerio de Educación y Cultura, con 203 pedidos, y en tercer lugar, el Ministerio de Ambiente, con 185.

La información, la gestión y la rueda

En parte del gobierno y del oficialismo consideran que esta histórica proliferación de pedidos de informes afecta la gestión. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo a Búsqueda que es un dato de la realidad que hay un aumento “injustificado”, que “marca la tónica de lo que ha sido la oposición en este período” y que “es bien comparable con otras épocas en que había mucha queja de que éramos un palo en la rueda”. Con esa lógica, graficó, esto sería un “tronco”. El jerarca dijo que su cartera está respondiendo a todos los pedidos. Hasta el momento, ese ministerio ha dado respuesta al 58,6% de las solicitudes.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo a Búsqueda que “para una gestión que da respuesta a muchas emergencias”, contestar los pedidos es una “exigencia grande”, pero igualmente la cartera intenta responder “a todo dentro de los plazos”, algo que “en general se logra”. Su ministerio ha respondido el 61% de las solicitudes.

Lucia-Etcheverry Lucía Etcheverry previo a un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, también consideró que su cartera recibió una cantidad importante de pedidos de informes e incluso admitió que existe un atraso en su respuesta debido a tres factores: que se decidió responder no solo a los senadores y diputados, sino incluso a ediles departamentales; que el ministerio también responde exposiciones escritas que recibe de los legisladores; y que se definieron dos “referentes” por unidad ejecutora para “verificar que sean respuestas de calidad”. La ministra dijo que hay muchos pedidos cuyo contenido ya fue informado durante el Presupuesto quinquenal, lo que “evidencia” que los documentos que entregó “circularon entre los miembros de la comisión y no necesariamente entre la totalidad de legisladores”. Al 31 de mayo, el ministerio había contestado el 29% de los pedidos.

Por su parte, el director general del MSP, Rodrigo Márquez, dijo a Búsqueda que es evidente que la cantidad de pedidos “estorba” la gestión, con el agravante de que varios parlamentarios terminan pidiendo información sobre un mismo tema. “El MSP está con poca gente y creo que desde el Parlamento se deberían organizar si tienen tres personas del mismo partido pidiendo lo mismo”, consideró.

Márquez sostuvo que tanto los pedidos de informes como las solicitudes de acceso a la información pública “son muy buenas herramientas”, pero, al menos en el primer caso, es necesario “regular los mecanismos” de funcionamiento, dado su uso actual. El jerarca aseguró que el actual oficialismo, cuando era oposición durante la legislatura pasada, realizaba pedidos con previo informe al coordinador de bancada, de manera que los senadores y diputados no se solaparan.

Finalmente, Márquez sostuvo que el hecho de que el MSP tenga que gestionar los pedidos ante ASSE y que se trate de un área con mucha incidencia de datos personales complica aún más las respuestas. Los legisladores que más pedidos han cursado a ASSE en lo que va de 2026 son el exsubsecretario de la cartera José Luis Satdjian (26), seguido por Nicolle Salle (15) y, en tercer lugar, Gustavo Salle y el nacionalista Amin Niffouri (11).

Cuando fue entrevistada el pasado lunes 15 por el programa Cinco sentidos de Canal 5, la exdirectora general de Salud Fernanda Nozar sostuvo que estos pedidos fueron “una limitante” para los equipos técnicos, puesto que tienen plazo para responder. “Es tiempo que sacrificás para otras actividades”, argumentó.

Carlos-Negro-Parlamento Gabriela Valverde y Carlos Negro durante la comparecencia del ministro del interior a la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo, 28 de enero de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, había dicho el viernes 12 a ese mismo programa que es “extraordinaria” la cantidad de pedidos de informes cursados en este período de gobierno. Es un “abuso”, opinó, y algunos de estos pedidos son “insólitos”. Esto genera “un enorme esfuerzo de recursos humanos y materiales para contestarlos”, por lo que “no son inocuos”.

A estos pedidos de informes, se suman los llamados a comisiones y a sala. Durante el verano, se batió un récord de llamados a secretarios de Estado a la Comisión Permanente, informó Búsqueda en febrero. Varela ve una estrategia de distracción del gobierno, porque “hay días que hay más ministros en el Parlamento que en los ministerios”.

Racionalidad

El diputado colorado Juan Martín Jorge ha cursado varios pedidos de informes, pero admite que la herramienta tiene que usarse con “racionalidad”. En el período pasado, fue prosecretario general de OSE y estaba encargado de contestar los pedidos de informes y los accesos a la información pública. Por eso, sabe que la administración a veces no da abasto y hay que estar pidiendo prórrogas. “Ese es un gran esfuerzo”, dijo a Búsqueda.

De todas maneras, Jorge descarta una intención de la oposición de obstaculizar la gestión. Admite, eso sí, que algunos legisladores hacen pedidos de informes tan intensos que “no hay tiempo humano, físico y administrativo para contestarlos”.