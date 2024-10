Del Centro Militar

Nos embarga una profunda tristeza, se ha ido en calma al más allá el Sr. Coronel Mario S. Ramos. Habiendo sido fiel a aquel juramento de hace más de medio siglo de servir a su patria, las últimas notas del clarín lo han acompañado a su descanso eterno. ¡Qué ironía! El último suspiro lo dio en su casa, pero las pesadas cadenas que lo oprimían lo retenían en un injusto y arbitrario cautiverio. Es muy difícil tener el temple para continuar reflexionando con optimismo y grandeza cuando una y otra vez se nos apuñala en lo más hondo del sentir militar, que es nuestra perspectiva moral. ¿Acaso qué otro aspecto le han demandado a nuestra sociedad los militares? Han sido, son y serán el silencioso reservorio donde la solidaridad incondicional en todo tiempo y lugar ha pautado su ejemplar comportamiento. ¿Pero es nuestra sociedad, esa, que se ha caracterizado por tener un temperamento altruista y maduro para juzgar los duros momentos de nuestra trayectoria nacional la que actualmente nos fragmenta, margina y angustia? Definitivamente no lo es, ella resulta ser una víctima de la socavada traición de que fue objeto luego de dos pronunciamientos (referéndum y plebiscito) donde reafirmaban su determinación de superar las heridas pasadas. Seguramente sopeso en sus decisiones que era injusto reparar a los terroristas que querían transformar a Uruguay en la Sierra Maestra, generando una década de terror desconocida en el país, donde las violaciones sistemáticas de los DDHH eran cotidianas o los abrumadores saqueos de los delincuentes al erario público, que aún han sido incalculables, eran reiterados, y lo más grave, que dieron pie a la dictadura cívico militar de 10 años que se pudo superar porque era de derecha. Tenemos la certeza de que en esa visión contemplativa de nuestra sociedad no estuvo ajeno tampoco su conocimiento de los hemipléjicos beneficios de carácter jurídico y de leyes reparatorias con que fueron agraciados los terroristas y sus familias. Esa generosidad colectiva de la sociedad fue muy ingenua para neutralizar la maquinaria marxista y gramsciana donde su dialéctica enmascaró su verdadero objetivo, que era y es dinamitar a aquellas instituciones que forman la columna vertebral de esta comunidad nacional. Así, de esta manera, arteramente un gobierno marxista con mayorías circunstanciales y manipulando la integración de los órganos judiciales fue tejiendo su estrategia en base a artilugios a la medida de sus intereses (normas retroactivas, condenas por indicios, prescripciones forzadas, jurisdicciones cuestionables, etc.) para burlarse de su propio pueblo y continuar la destrucción, sin prisa pero sin pausa. Causa desazón la actitud de los partidos políticos no marxistas ni totalitarios, que hayan adoptado una postura tan contemplativa y desinteresada, ya no con los hombres violentados, sino con los valores de la República mancillados. A veces, la madre de todas las ciencias nos debe transmitir algún aprendizaje. Hace más de 50 años, la conducción política estaba adormecida (cuando no en shock), mientras el movimiento terrorista intentaba llevarse a cuestas a las instituciones y su tardía reacción, fue apelar a las FFAA de la nación. Hoy, en forma permisiva han admitido mansamente que el relato marxista único haga cuña en la sociedad y que cada día se imponga incuestionablemente su “verdad”. Es muy magro el mensaje que le envían a nuestra sociedad en general y en forma particular a las nuevas generaciones. Desafortunadamente, más por ineptitud que por conocimiento, tenemos que inferir que están siendo funcionales a una de las luchas más importantes de este siglo, que es la de recuperar la verdad histórica.