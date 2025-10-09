Del directorio de la “caja profesional”

Sr. director:
Por la presente solicitamos a usted se publique aclaración ante las recientes declaraciones públicas sobre la gestión de la institución realizadas por el Sr. director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ing. Agr. Di Doménico.
El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios en votación, por mayoría, considera necesario manifestarse en relación a los dichos del Sr. director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ing. Agr. Leonardo Di Doménico, en el semanario Búsqueda en edición de fecha 28 de agosto de 2025, rechazando de forma categórica las acusaciones de “mala praxis” y “desviación brutal de objetivos” emitidas por el Sr. director.
Lamentamos profundamente que se haya generado este debate público que carece de evidencia y respaldo técnico, en un momento de vital importancia para el futuro de la seguridad social de nuestros profesionales y del vínculo de la institución con las autoridades.
El directorio rechaza estas imputaciones y deja en claro que, lejos de ser ciertas, la gestión de la Caja es proactiva y diligente y que desde 2021, en forma permanente, ha suministrado toda la información técnica y económica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Parlamento y ha formulado propuestas varias y adoptado decisiones acordes a las urgencias de la hora.
Se entiende un deber del directorio de la “caja de profesionales” realizar esta aclaración, sin ningún ánimo de polemizar, a fin de dar por terminada esta innecesaria polémica y concentrarnos en esta nueva etapa del sistema.
Directorio CJPPU