  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Del directorio de la “caja profesional”

    Sr. director:

    Por la presente solicitamos a usted se publique aclaración ante las recientes declaraciones públicas sobre la gestión de la institución realizadas por el Sr. director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ing. Agr. Di Doménico.

    Leé además

    Diego Velasco Suárez

    La ley de eutanasia I
    Antonio Terra Rompani

    Ley de Presupuesto y sociedad civil

    El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios en votación, por mayoría, considera necesario manifestarse en relación a los dichos del Sr. director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ing. Agr. Leonardo Di Doménico, en el semanario Búsqueda en edición de fecha 28 de agosto de 2025, rechazando de forma categórica las acusaciones de “mala praxis” y “desviación brutal de objetivos” emitidas por el Sr. director.

    Lamentamos profundamente que se haya generado este debate público que carece de evidencia y respaldo técnico, en un momento de vital importancia para el futuro de la seguridad social de nuestros profesionales y del vínculo de la institución con las autoridades.

    El directorio rechaza estas imputaciones y deja en claro que, lejos de ser ciertas, la gestión de la Caja es proactiva y diligente y que desde 2021, en forma permanente, ha suministrado toda la información técnica y económica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Parlamento y ha formulado propuestas varias y adoptado decisiones acordes a las urgencias de la hora.

    Se entiende un deber del directorio de la “caja de profesionales” realizar esta aclaración, sin ningún ánimo de polemizar, a fin de dar por terminada esta innecesaria polémica y concentrarnos en esta nueva etapa del sistema.

    Directorio CJPPU

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales