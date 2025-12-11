Depósito irregular de arena en Punta del Este

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El firmante es propietario y residente parcial del barrio Aidy Grill, de Punta del Este. Remito la presente con el fin de actualizar lo expuesto en diciembre de 2023 y poner nuevamente en conocimiento de las autoridades competentes y de la opinión pública la persistencia de una situación irregular que continúa afectando el entorno urbano, el ambiente y el valor patrimonial de los inmuebles de la zona. Lo comprometido en este asunto no es solo la convivencia vecinal, sino el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y, en consecuencia, el funcionamiento del Estado de derecho.

Desde mayo de 2023 se mantiene, en el padrón baldío N.º 6.967 (esquina de las calles Patagonia y Pilcomayo), el acopio de arena en volúmenes extraordinarios por parte de su titular y responsable, la empresa Norte Construcciones, sin autorización específica y sin medidas de contención. Inicialmente constituido como una elevación de varios metros de altura, visible desde todas las edificaciones circundantes, el material fue luego nivelado superficialmente, reduciendo únicamente su altura pero manteniendo intacto el volumen depositado, sin cercado reglamentario ni barreras protectoras.

Posteriormente, Norte Construcciones inició el retiro parcial del material mediante retroexcavadora, trasladándolo a obras de construcción cercanas, ya mezclado y expuesto, generando dispersión constante hacia fachadas, terrazas y dependencias interiores de apartamentos vecinos. Tal dispersión constituye un riesgo ambiental, sanitario y edilicio, especialmente frente a eventuales episodios climáticos severos.

La prolongada permanencia del acopio ha permitido la fijación y compactación de la arena mediante vegetación espontánea, transformando lo que se presentó como un depósito transitorio en un acopio semipermanente, ambientalmente degradante y urbanísticamente incompatible con la zona.

Esta situación fue denunciada formalmente el 10/7/2023 ante la Intendencia de Maldonado (expediente N.º 2023-88-01-11540), en aplicación del art. D 4541 del Digesto Departamental. Durante varios meses el expediente pasó reiteradamente a informe de la Dirección de Higiene y Bromatología, comenzando recién a estudiarse en la Dirección de Ambiente en junio de 2024.

Pese a ello, el expediente permanece sin resolución definitiva y, desde abril de 2025, se encuentra detenido en el Departamento de Gestión Ambiental, sin intimación efectiva, sin plazos ejecutivos y sin exigencia de remoción integral a Norte Construcciones, responsable del depósito.

No se trata de una discrepancia menor ni de una cuestión estética, sino de una infracción continuada, reconocida por la empresa en sede administrativa y verificable a simple vista, que permanece sin actuación normativa ni medidas correctivas por parte de la autoridad competente.

Por lo expuesto, se solicita la inmediata aplicación del art. D 4541 y correlativos, intimando a Norte Construcciones a la limpieza integral del padrón, con plazo perentorio y apercibimiento ejecutable; la remoción total y definitiva del material acopiado, sin segmentaciones ni dilaciones adicionales, y la actuación efectiva de la Intendencia de Maldonado, en ejercicio de su obligación legal de tutela del ambiente urbano y del cumplimiento normativo.

La comunidad de Aidy Grill ha actuado de manera respetuosa, documentada y sistemática durante más de dos años. La permanencia del acopio, la dispersión ambiental y la paralización administrativa han transformado un incumplimiento claro en un daño sostenido, ambiental y patrimonial, absolutamente evitable.

Con la temporada estival en curso, resulta inadmisible que vecinos, propietarios y visitantes deban convivir con una afectación ambiental que pudo y debió ser corregida mediante la simple aplicación de la normativa vigente y el ejercicio de contralor pertinente.

Confiamos en que la Intendencia de Maldonado actuará de conformidad con sus obligaciones legales y constitucionales, disponiendo finalmente las medidas correctivas necesarias para la resolución de esta situación ya objetivamente insostenible.

Dr. Jorge Cassinelli