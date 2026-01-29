  • Cotizaciones
    Donald Trump y el cambio climático

    Sr. director:

    ¿Son tan malos Donald Trump y el cambio climático? He leído algo que me ha hecho pensar en una perspectiva histórica para estas cosas.

    Pongamos un ejemplo: un evento absolutamente desastroso como la peste negra, que se desarrolló entre 1347 y 1951 (¡cuatro años!) y mató al 50-60% de la población europea y a cerca de un 25% de la mundial. Inicialmente esto fue una catrástrofe tremenda porque había que reconstruir un mundo que se había ido. Sin embargo, en medio de esa desolación, se preparaban cambios positivos.

    Mejora en las condiciones de vida de los trabajadores

    Murió una gran parte de la población y faltaba mano de obra. Esto hizo que los campesinos y artesanos pudieran exigir mejores salarios, se redujera el sistema feudal en muchos lugares y aumentara la movilidad social.

    Redistribución de la riqueza

    Con menos personas, hubo más tierras y recursos disponibles por habitante, lo que elevó el nivel de vida de los sobrevivientes.

    Impulso a cambios económicos

    Se pasó poco a poco de una economía feudal a una más basada en el trabajo asalariado y se fomentó el comercio y la innovación para suplir la falta de trabajadores.

    Avances en la medicina y la salud pública

    Se empezó a observar la enfermedad de forma más científica, surgieron medidas de cuarentena y control sanitario y, a largo plazo, se cuestionaron creencias médicas erróneas.

    Cuestionamiento de la autoridad de la Iglesia

    Al no poder explicar ni detener la peste, la Iglesia perdió parte de su autoridad, lo que abrió paso a un pensamiento más crítico y a cambios culturales que, siglos después, influirían en el Renacimiento.

    Cambios culturales y artísticos

    El arte empezó a reflejar más la fragilidad de la vida humana, se fortaleció una visión más individual del ser humano.

    Males de nuestro tiempo

    Es difícil no pensar cómo todo esto no fue lo que abrió la puerta de la modernidad al ser humano, a través, evidentemente, de una mayor libertad y menos posibilidades de control por medio del poder. En el plano físico por una menor dependencia de los trabajadores hacia sus patronos y en lo intelectual por la pérdida de poder de los mecanismos de censura impulsada por todos estos cambios.

    Si se mira el fenómeno de la peste negra desde una perspectiva cercana, resulta aterrador pensar en lo que debe haber sido ese momento para la humanidad; incluso estaría en cuestión la propia supervivencia de la especie o, en círculos menos racionales, el advenimiento del juicio final, etc.

    Pero si levantamos la cabeza y vemos lo que sucedió después, no tenemos más remedio que convenir en que ese hecho desgraciado fue de alguna manera positiva para un cambio que benefició a casi todos.

    Quién sabe si los cambios propulsados por Trump y otros fenómenos catastóficos serán, a la larga, buenos para el conjunto de nosotros (claro que nosotros no seremos ya y habrá otros que nos suplanten, pero en la historia de la humanidad es lo de menos).

    Alberto Magnone

