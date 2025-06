El aborto en Uruguay

Desde el gobierno se sostiene que el aborto es una práctica accesible. Y la realidad tristemente demuestra que sí lo es. Cientos de miles de mujeres abortaron por su propia voluntad.

Desde el gobierno se sostiene que el aborto es una práctica infrecuente, pero la realidad muestra lo contrario. Así, en el año 2023 hubo 30 abortos por día y en 2024, 31. Solo un escaso número, luego de consultar, decidió continuar con el embarazo. Entonces, lo infrecuente para las mujeres que consultan al sistema de salud es continuar con sus embarazos.

Esto debería llamarnos la atención, no en la forma en que lo hacen las autoridades —es decir que, como las mujeres están decididas a abortar, lo hacen—, sino como un reverendo fracaso a los principios generales establecidos en la propia ley, en cuanto a que el Estado reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y que la norma jurídica no constituye un instrumento de control de nacimientos. La realidad muestra que no se protege ni la maternidad ni la vida del niño por nacer y que el número de abortos ha promovido la disminución en forma muy considerable de los nacimientos, para una población que cada año se muestra más envejecida y decreciente.

Los abortos son por lejos las cifras más altas de muertes violentas que se registran en nuestro país. En el año 2024 hubo 377 homicidios, en el año 2023 763 suicidios. Ni las enfermedades por las que mueren más uruguayos alcanzan las cifras de abortos provocados. Por ejemplo, en el año 2024 murieron por enfermedades cardiovasculares 7.998 personas, y por cáncer 8.200, mientras ese mismo año murieron, víctimas de aborto, 11.232 niños por nacer.

Por otra parte, las autoridades manifiestan que la mujer que aborta vive este hecho como una situación de angustia transitoria que se resuelve de forma muy buena. Nada más lejos de la realidad, la experiencia en la clínica sigue mostrando que las secuelas psicológicas perviven en la mujer durante toda su vida, afectando asimismo a su entorno y al personal médico interviniente.

Desde el gobierno se dice que la disminución de la población viene desde antes de la vigencia de la ley, que el número de abortos no impacta en la natalidad. Si bien hay algo de cierto, no se expone el panorama completo. No se puede desconocer que en el año 2024 hubo tan solo 29.899 nacimientos frente a 11.232 abortos; es imposible que estos números no tengan incidencia en la tasa de reemplazo generacional. Y el total del número de abortos desde la vigencia de la ley nos muestra que, si no se hubieran producido, hoy, por ejemplo, 7.171 adolescentes de 12 años de edad estarían cursando primer año de liceo o UTU y 11.232 niños asistiendo a un centro CAIF o a una guardería.

Últimamente se ha reconocido, al inicio de cada año escolar, la disminución pronunciada en el número de niños que asisten y el exceso de docentes.

Pese a lo expuesto, al creciente número de abortos, por su accesibilidad y frecuencia, las autoridades del gobierno pretenden reformar la ley de aborto, para ampliar los plazos y disminuir los requisitos para hacerlo, así como eliminar el plazo de reflexión establecido. Es decir, como mínimo, promover más muertes.

Nosotras sostenemos que, ante una ley totalmente opuesta al respeto y protección de la vida —de la madre y del niño por nacer—, de la salud, de la trascendencia de los uruguayos, el único camino es promover su derogación.

Esc. Gianella Aloise, Psic. Dina Boyadji, Psic. Soc. Viviana De Luca