El autoexterminio del mundo

La destrucción terrible de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuyos efectos pude ver en el Museo Memorial de la Paz en Hiroshima (actualmente declarada Ciudad Internacional de la Paz) y de los relatos de los sobrevivientes, no son nada ante el enorme poderío de las actuales, que destruirán prácticamente al mundo entero.

No hay barreras que impidan este afán destructivo que se ha apoderado de las potencias que quieren transformarse en únicas y no se dan cuenta de que, una vez lanzadas estas armas, no discriminarán y la destrucción abarcará límites inimaginables.

Los organismos internacionales han demostrado su fracaso. El derecho a veto hace impracticable cualquier medida que no les guste a los cinco miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto.

Por otra parte, son muchos los organismos internacionales y regionales, a veces con competencias superpuestas y que solo gastan presupuestos multimillonarios, que se necesitarían para afrontar los desastres de este mundo que ha perdido la razón.

Diva E. Puig