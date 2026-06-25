El Banco República y la compraventa de dólares

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Desde hace mucho tiempo que me sorprende la diferencia abusiva que tiene el BROU entre la compra y la venta de dólares.
Para los clientes del banco por operaciones realizadas por e-BROU, existe un “cambio preferencial” con una diferencia promedio del 4% y para las operaciones en el banco de aproximadamente el 6,5%.
Al comparar con nuestros países vecinos, vemos que efectivamente estos porcentajes son mayores que en los bancos oficiales de Brasil, Argentina y Chile, en los cuales dicho spread promedio es del 0,1%, 0,1% y 1% respectivamente.
Para la inmensa mayoría de los productores agropecuarios y todas las actividades conexas del interior, en que la única alternativa es operar con el BROU, esta diferencia es realmente un impuesto más y nada tiene que ver con el banco que debe propiciar el desarrollo de nuestro querido país, por lo que agradecería al directorio del BROU reconsidere esta situación.
Adolfo Vaeza