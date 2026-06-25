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Me refiero a la carta sobre la bandera de Uruguay publicada en la última edición, pág. 44.

La Cruzada Libertadora fue denominada de los 33 Orientales por su significado simbólico y político, ya que ese número es el grado máximo de la masonería. La logia Los Caballeros Orientales fue la que organizó la Cruzada. Manuel Oribe era masón y Lavalleja estaba vinculado a ellos.

Fijar la lista de los cruzados en 33 —a pesar de que fueron más de 40 y no todos eran orientales— fue como un homenaje de identificación simbólica con los ideales de la logia. Pero también porque en la sociedad de la época, el 33 tenía una carga religiosa muy potente por ser la edad en que Cristo se sacrifica por la salvación de los hombres.

No creo que Uruguay sea un país mariano porque los 33 hayan agradecido a la Virgen en la capilla del Pintado. Fue un país católico romano en su origen, pero que evolucionó hacia la laicidad hasta que la Constitución de 1919 estableció la separación de la Iglesia y el Estado.

Tampoco creo que los uruguayos le teman a la Virgen porque no se autorizó su imagen en la curva del Buceo. ¿Por qué le iban a temer cuando el Hijo está simbolizado en la cruz de bulevar Artigas y avenida Italia?

Nuestra Constitución de 1830 estableció como religión oficial a la Iglesia apostólica católica romana. Esa fue la religión de Artigas. Ahora, reducir a Artigas al catolicismo romano es esquematizarlo. Veamos, en las Instrucciones del Año XIII declara: “Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. El modelo de Artigas era Estados Unidos, que no tenía religión oficial.

Tampoco su vida privada fue muy católica. Estuvo por encima de los prejuicios de la sociedad de su época al preocuparse por sus mujeres y sus respectivos hijos.

El ataque a la masonería nos vuelve al siglo XIX, cuando la reacción ultramontana, liderada por los obispos Jacinto Vera y Mariano Soler, intentó frenar la secularización del país; sobre todo contra la reforma de la enseñanza de José Pedro Varela y la creación del Registro Civil.

No lo lograron por la fuerte oposición masónica y porque en ambos partidos tradicionales se impusieron los sectores liberales. Hoy somos un ejemplo de absoluta tolerancia religiosa; más, podría decirse que es un tema que a los uruguayos los tiene sin cuidado.

En cuanto a la bandera uruguaya, toma el diseño de la de Estados Unidos, nueve franjas y el sol de mayo ubicado en el cuadro superior izquierdo de la bandera representando a la Revolución de 1810 que inició el proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata del Imperio español.

El sol de la mitología inca, Inti, simboliza el nacimiento de un nuevo país. Los colores de las franjas, azul y blanco, fueron los de la bandera de Belgrano. Eran los de la logia Lautaro. El azul simboliza la libertad y el blanco la pureza de la nueva nación. Tal vez, los hombres de mayo tomaron esos símbolos virginales y los adaptaron para sus fines independentistas. De esta forma, daban a los no independentistas la seguridad de que solo cambiaría el estatus político.

Hacer coincidir los procedimientos de la masonería con el marxismo me parece una idea temeraria. Me recuerda al franquismo y su persecución, similar a la de la Inquisición. ¿Quién puede temer a una organización cuya tríada es libertad, igualdad, fraternidad? Solo un régimen totalitario.

Pretender llevar a Cristo a otras sociedades es subestimar los principios y valores de otros pueblos, muchos de los cuales tienen puntos de coincidencia con Cristo.

Muy loable invocar que terminen las guerras, pero antes la Iglesia debería revisar su propia historia. La Iglesia de Roma tiene una historia plagada de guerras. Dejemos de lado la historia del cristianismo anterior al Cisma de Oriente y Occidente. Muy poco tiempo después se inician las Cruzadas, que se suceden por casi trescientos años. Y viniendo al siglo XX, el apoyo al franquismo.

Corresponde decir que la Iglesia de Oriente no fue mejor, pero es otro tema.

Con respecto a imperios, dejando de lado la URSS, que se llevaría todos los premios, el español figuraría entre los peores. Enumerar sus crímenes, es estadística, como diría Stalin.

MSE