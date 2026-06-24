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    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    La sociedad que tiene la concesión de la terminal especializada hasta 2081, y cuyo principal accionista es el grupo belga Katoen Natie, tuvo utilidades por el equivalente a US$ 64,5 millones el año pasado

    Katoen Natie.JPG
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    En 2025, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —concesionaria de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo— ganó US$ 64,5 millones.

    El resultado de la empresa, cuyo accionista principal es la multinacional belga Katoen Natie y tiene a la Administración Nacional de Puertos (ANP) como socio minoritario (20%), fue mejor al logrado en 2024 medido en dólares, cuando tuvo utilidades por US$ 61,3 millones.

    De acuerdo con el estado de situación financiera que surge del balance auditado —publicado este miércoles 24 en la web institucional de la ANP—, el patrimonio de TCP era de US$ 407,4 millones al cierre del año pasado, US$ 33 millones más que a la misma fecha del 2024.

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    Las ganancias del año pasado de TCP contrastan con la disminución de 29% que tuvo en el nivel de actividad. Esa caída estuvo por encima de la registrada en el flujo general de movimientos de contenedores del Puerto de Montevideo (23%), que se explicó principalmente por la pérdida de trasbordos de Paraguay que pasaron a operar por Buenos Aires.

    En todo el año pasado, el movimiento de Montevideo, medido en teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) fue de 857.491, de los cuales 69,14% fueron operados por TCP.

    En 2025, el servicio semanal WestMed que compartían Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hapag-Lloyd eliminó la escala directa en Montevideo y la semana pasada MSC también discontinuó la operativa semanal con TCP de la línea Montevideo-Estados Unidos aduciendo “altos costos” operativos.

    Conflictividad laboral

    Un reciente informe de evaluación comercial de TCP señaló varios elementos vinculados a la infraestructura y la gestión del puerto capitalino que deberían resolverse para fidelizar la carga y mejorar la conectividad marítima. Entre ellos, menciona la falta de los 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto, la necesidad de la conexión ferroviaria para lograr la multimodalidad, además del “crítico aumento” de los controles aduaneros y la alta conflictividad sindical.

    Sobre ese último punto, el documento especifica que en 2025 hubo 487 horas sin actividad, considerando paralizaciones y asambleas sindicales.

    Esta semana inició con una paralización de 48 horas del sindicato de trabajadores de TCP, que viene negociando de manera tripartita un nuevo convenio colectivo, ya que el anterior venció el 31 de mayo. La paralización, que se extendía hasta las siete de la mañana de hoy, se amplió durante la realización de la negociación en el Ministerio de Trabajo y hasta las 15 horas, dijeron a Búsqueda fuentes del sindicato y de TCP.

    En un comunicado público, Katoen Natie señaló que esa medida sindical fue “intempestiva e irracional”, consideró “irresistibles” las acciones conflictivas y manifestó que mantiene su “clara vocación de negociar”.

    Las partes mantienen diferencias en torno a la fórmula de jornales asegurados. Según consignó El País, citando fuentes de TCP, la empresa plantea que los trabajadores con entre 13 y 15 jornales pasen a tener 16, y que aquellos que tengan 20 pasen a 21 jornales asegurados en el mes, nivel al que en cinco años alcanzaría todo el personal.

    La terminal ocupa a unos 550 trabajadores, de los cuales 150 son mensuales y el resto jornaleros.

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