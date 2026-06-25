El canciller Mario Lubetkin ordena restringir los gastos ante una “difícil coyuntura” financiera

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , solicitó a las distintas áreas de la Cancillería que la secretaría de Estado debe ajustar sus gastos en el marco de una “difícil coyuntura” y “adecuar su gestión a un escenario de mayores desafíos financieros”.

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En una circular, calificada de importancia “Alta” y destinada a las representaciones en el exterior y a las unidades de Cancillería, Lubetkin sostuvo que, “en el marco de la actual optimización presupuestaria” que encara el gobierno —que implica una “racionalización” en el uso de los recursos públicos y “priorizar el equilibrio fiscal”—, la ejecución de gastos del ministerio no podía superar el nivel de 2025.

“En atención a ello, esta Cancillería, así como todas las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el exterior, deberán observar y ejecutar sus acciones dentro de las asignaciones de crédito vigentes, razón por la cual se deberá evitar comprometer erogaciones que no puedan financiarse con las actuales partidas de funcionamiento puesto que no se cuenta ni se prevé contar con disponibilidad de fondos para realizar ajustes incrementales de las mismas”, dice el documento firmado por el ministro y distribuido el 8 de junio.

Los viajes del canciller El canciller Mario Lubetkin viajó en misión oficial al menos 160 días, el 30% de los cuales fueron a Italia

Ante esto, las autoridades del ministerio resolvieron no atender “ninguna solicitud de refuerzo de partidas de gasto de oficina” y exhortar a “la mayor austeridad a fin de lograr permanentes abatimientos de los costos actuales”.

El cuarto punto de la circular aclara que los ajustes salariales en el exterior tendrán lugar solo cuando sean consecuencia de normas laborales del Estado donde se encuentran los funcionarios de Cancillería. Al respecto, prohíbe “la provisión de vacantes” producidas en cargos administrativos y de servicio en embajadas y consulados.

“En este contexto —añade— esta institución también deberá adecuar su gestión a un escenario de mayores desafíos financieros”. Esto implicará “una revisión cuidadosa de los gastos operativos, la priorización de actividades y proyectos estratégicos y la postergación de aquellas iniciativas que no resulten esenciales para el cumplimiento” de los objetivos del ministerio. “Será fundamental fortalecer las prácticas de eficiencia, promover el uso responsable de los recursos materiales y tecnológicos, racionalizar contrataciones y gastos no imprescindibles”, dice la circular.

El último punto del documento señala que la “difícil coyuntura” que transita el ministerio “requiere no solo la comprensión sino la ejecución plena de una administración en forma cuidadosa y responsable que, con los valores que se fijen, se continíue cumpliendo a cabalidad los cometidos asignados”.

Ahorros en alquileres

La circular firmada por el ministro también busca abatir costos en arrendamientos de oficinas, residencias y viviendas en el exterior. La instrucción implica evitar aumentos de los gastos vinculados con los alquileres actuales o los que se puedan producir en el futuro.

A fines del año pasado, a instancias del ministerio, el Poder Ejecutivo aprobó dos decretos para mitigar gastos de las embajadas y las residencias de los diplomáticos.

El decreto aprobado en diciembre, que luego sufrió modificaciones, fusionó partidas para reducir costos. Antes había partidas de arrendamiento, contrataciones, gestión y mantenimiento, etiqueta y ayuda de vivienda; ahora hay tres: arrendamiento, contrataciones y gestión y mantenimiento. También se limitó la cantidad de personal que se puede contratar; en algunos casos, se redujo de dos a uno el número de empleados que cumplen “tareas de cocina, limpieza y afines”.

“Los cambios introducidos tienen como fundamento la simplificación de la gestión administrativa y los procedimientos, apuntando a priorizar la evaluación por resultados”, dice una circular firmada en diciembre por el director general de Secretaría, Andrés Peláez.

A las medidas de ahorro y recorte, el ministerio sumó la decisión de vender tres residencias en el exterior. En febrero, Lubetkin instruyó a los embajadores en España, Estados Unidos y Perú a iniciar el proceso de venta de las residencias que tiene Uruguay en las capitales de esos países. La residencia en Buenos Aires no está incluida en ese listado inicial. Una vez que la venta se concrete, los embajadores en esos países pasarán a alquilar una vivienda, como ocurre en la amplia mayoría de los casos.

Cuando concurrió en setiembre del año pasado al Parlamento para defender el proyecto de ley de Presupuesto, Lubetkin sostuvo que era consciente de que gestionaría la Cancillería con menos recursos. “A la luz del escenario económico de nuestro país, está claro que el desafío que tenemos en nuestro Ministerio, de con menos hacer más en una zona absolutamente estratégica de la política uruguaya —como es nuestra inserción en la región y en el mundo y, a su vez, apoyar al país en una dimensión nueva, que se nos está planteando— va a significar múltiples medidas que nos permitan racionalizar nuestros esfuerzos a diferentes niveles para estar a la altura de los desafíos”, auguró.