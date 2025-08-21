El canilla en peligro de extinción

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El canillita ha sido parte de la historia y la cultura del país a lo largo de más de 105 años, nuestro Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y su Caja de Auxilio ha estado con la gente en tiempos buenos y tiempos malos.

En el auge de la lectura cuando no había tecnología, las noticias las voceaban día a día los canillitas. Ha sido un trabajo transmitido de generación en generación; con el tiempo y las nuevas tecnologías se ha perdido la cultura de leer, las nuevas generaciones ya no leen papel físico, todo pasa a través de las pantallas.

La pandemia del covid-19 repercutió negativamente en nuestra actividad. Se cerraron muchas editoriales y otras optaron por dejar de imprimir y solo funcionan digitalmente. Pasamos de tener 280 títulos de revistas y semanarios y de seis a siete diarios a tener, después de la pandemia, 10 títulos de revistas, seis semanarios y un único diario, con lo cual se nos hace inviable vivir solo de esas ventas.

Es por eso que pedimos la colaboración a los actores políticos de los distintos partidos, a la intendencia de Montevideo y a Presidencia. Necesitamos de ustedes para poder seguir adelante. Somos 600 familias que dependemos de esta actividad.

Necesitamos que nos amplíen el rubro, que nos permitan vender otros artículos más allá de los diarios y las revistas para poder tener más horas abiertos los escaparates y nos sean más redituables; como por ejemplo, artículos escolares, artículos de librería, golosinas, alfajores, pañuelos, helados, bebidas sin alcohol, etc. No es algo fuera de lo normal, teniendo en cuenta que supermercados, Abitad, Red Pagos, cambios y estaciones de servicio venden diarios y revistas no siendo esa su labor o rubro.

Sería muy importante y vital para nuestro gremio poder vender otros artículos. Sin ir más lejos, en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, etc. han salvado la actividad y al canillita habilitándolos a vender variedad de artículos y también a través de la publicidad en los escaparates, mejor llamados kioscos.

Para que nuestra voz siga raíces, historia y continuidad, uno de los oficios más antiguos del país y del mundo.

Para que no se calle la voz del canilla, necesitamos de ustedes.

Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas

Y su Caja de Auxilio

Fundado el 20 de febrero de 1920