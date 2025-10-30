El caso Cardama

Sr. director:

Nin Novoa, en setiembre de 2016, cuando era canciller de Tabaré Vázquez, en conferencia de prensa —y con mucha razón— dijo: “Uruguay se agranda en 83.000 kilómetros cuadrados”. Informó que la ONU había ampliado la frontera del Uruguay y se extendió así de 200 a 350 millas náuticas desde la costa el límite de nuestro mar. Eso fue parte de un proceso, en tanto en 1992 se había votado la ley que ratificaba la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Aunque sea de público conocimiento, es pertinente consignar la Ley 17.033, que en su artículo 20 establece: “Cométese al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando General de la Armada, el control y vigilancia de las áreas marítimas de la República…”. Esto es entre otras cosas controlar todo lo relativo a pesca ilegal, explotación de recursos marinos, actividades delictivas tales como contrabando y narcotráfico, etc.

Que huele muy mal una garantía vencida y de una “empresa de papel” es muy cierto. Que hay que investigar a fondo y sancionar duramente cualquier posible irregularidad cometida en el proceso de licitación de las patrullas oceánicas que la Marina uruguaya precisa para controlar nuestro mar es muy cierto y también plausible, y apoyado será. No queremos corrupción de ningún tipo, ni de nadie.

Pero, señor presidente Orsi, ¿no será posible exigir a la empresa Cardama que ponga garantías de verdad, ver que esté haciendo los barcos debidamente y en definitiva contar con las naves a la más posible brevedad? O sea: ¿solucionar el problema legal y contar con las patrullas oceánicas para la Armada lo antes posible?