El caso Cardama

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Hace mucho tiempo escribí un editorial sobre el tema Cardama, al que titulé “Análisis de las consecuencias de la rescisión de contrato”. Sin embargo, hoy la rescisión por parte del Estado uruguayo ya es un hecho conocido. Por lo tanto, empezaremos por mencionar o estudiar la chatarra residual del astillero Cardama en Vigo, España.

Debemos partir de la base de que ya se perdieron US$ 32 millones.

También debemos descartar la posibilidad de traer los restos residuales o chatarra al Uruguay (no flotan). El costo de trasladarlos sería astronómico y, además, aquí no hay astilleros ni técnicos capacitados.

Es por esto que queremos ayudar a la ministra de Defensa, Sra. Sandra Lazo (en una de mis especialidades, darle valor a la cosa, valuación) (lo hicimos con el avión presidencial y con otros aviones). ¿Cuánto costarían los restos de las dos OPV de Vigo? Los valores que se consiguieron son de medios de prensa y con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

A. Análisis de los cascos:

A.1. Cada OPV pesa 1.700 toneladas x 2 = 3.400 toneladas.

A.2. Pero lo construido hasta el momento (según medios de prensa) es 60% una de ellas y 30% la otra, o sea, aproximadamente 1.530 toneladas de chatarra residual.

A.3. Según información recabada, el costo de la tonelada/metal en España es de US$ 250 (se calcula en esta moneda) x 1 tonelada, entonces, el costo residual es de US$ 382.500. Precio de descarte o lo que aquí se llamaría precio de remate.

B. Personal técnico:

Para la construcción de una OPV se necesitan aproximadamente 300 técnicos metalúrgicos capacitados a un costo promedio de US$ 3.500 por mes, o sea, US$ 1.050.000 por mes. En un período de cinco meses (febrero-junio), el monto ascendería a US$ 5.250.000 (cálculo de lucro cesante por cinco meses). No se calculó de la segunda OPV porque serían, teóricamente, los mismos técnicos.

B.1. El costo estimado de la chatarra residual por el estacionamiento o parking por mes es US$ 100.000. En un período de cinco meses, serían US$ 500.000.

C. El costo de uso de la grúa pórtico naval por día es US$ 20.000 y se necesitan 40 días máximo para levantar la chatarra, por lo que el costo alcanzaría los US$ 800.000. No se calcula dónde lo van a poner territorialmente.

D. Sumas parciales no exactas, pero sí aproximadas: US$ 5.250.000 + US$ 500.000 + US$ 800.000 = US$ 6.550.000 + costo residual del material (US$ 382.500) = 13.482.500 costo remanente o residual. (A junio de 2026).

No lo debería sumar, pero con conocimiento, el gobierno ya gastó US$ 500.000 en abogados. De España, Uruguay y Gran Bretaña.

Es lógico que la pérdida por contrato tiene más factores a tener en cuenta, en lo residual o faltante del mismo sería de US$ 52.000.000 en favor del industrial naval contratado.

Esto demuestra cómo los valores son aproximados. Más adelante, sería cada vez más costosa la recuperación de los restos residuales, que no sirven para ningún astillero.

Es sabido que era mejor conversar o negociar o arbitrar la situación (en su defecto, contestar los emails que mandó el constructor o astillero al Ministerio de Defensa Nacional) y no llegar a este extremo de no negociar (negligencia estatal). Esto significa la falta de credibilidad del gobierno actual en el plano internacional.

En resumen: El costo de la perdida chatarra residual de las OPV sería equivalente a casi 14 edificios completos de UTU o a 28 edificios completos de escuelas primarias. Es evidente que la prioridad del gobierno no es la educación, ni tampoco las OPV, ni la protección de la plataforma marítima. Solo lo político ideológico.

Espero que esto despierte a más de un votante o incrédulos que creen que esto se va a devolver a la sociedad.

Aclaración 1. Los datos e información numérica son de medios de prensa e IA.

Aclaración 2. Fundo mi derecho en el art. 7 y 29 de la Constitución de la Republica y en mi conocimiento como perito tasador.

Rdor. Diego Ravera G

Perito tasador