El Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa

Sr. director:
Sr. director:
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de presentarnos públicamente como Colectivo Uruguayo de Hidradenitis Supurativa (HSUR), así como para contribuir a visibilizar la necesidad de fortalecer la atención, la prevención y la detección temprana de esta enfermedad en nuestro país.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad crónica autoinflamatoria que afecta al 1% de la población mundial y se caracteriza por la aparición recurrente de abscesos dolorosos, nódulos y lesiones que suelen supurar. Afecta zonas del cuerpo con pliegues como axilas, glúteos, ingle, región perianal y submamaria, pero también puede aparecer en la nuca, el abdomen, la espalda, el rostro, entre otras zonas.
Las personas esperamos en promedio ocho años para ser diagnosticadas, con consultas reiteradas y tratamientos inadecuados antes de recibir atención especializada. Las principales modalidades de diagnóstico son la ecografía dermatológica y el diagnóstico clínico (como exploración física e historial médico).
Es una enfermedad que si avanza de estadío causa lesiones permanentes en la piel, como cicatrices, túneles subcutáneos y fístulas. Asimismo, se asocia frecuentemente a dolor crónico, dificultades en la vida laboral y social y padecimientos de salud mental, que se acentúan por la falta de tratamiento médico y medidas de contención social. También se ha encontrado asociación entre HS y artritis, ovario poliquístico, diabetes y enfermedades inflamatorias intestinales.
A inicios de 2026 creamos el Colectivo Uruguayo de Hidradenitis Supurativa, siendo la primera comunidad de pacientes con HS en el país. A pocos meses de su creación, somos casi 20 personas de diferentes partes del país, edades, géneros y en distintos estadíos de la enfermedad.
Entendemos urgente avanzar en políticas públicas que fortalezcan la prevención, la detección temprana y el tratamiento integral de la HS. En ese sentido, solicitamos a las autoridades de la salud, legisladores/as y tomadores/as de decisión considerar las siguientes medidas:
Consideramos fundamental atender todos estos puntos para mejorar la calidad de vida de la población con HS en el país, así como los costos asociados a ella. Actualmente, quienes convivimos con esta enfermedad enfrentamos importantes barreras administrativas, económicas y de cobertura para acceder a terapias que cuentan con evidencia científica y pueden mejorar significativamente nuestra calidad de vida, reducir la progresión de la enfermedad y disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas recurrentes. Asimismo, la HS también nos genera costos emocionales y sociales, ya que afecta directamente sobre nuestra autoestima, nuestras relaciones interpersonales, nuesta vida laboral y en la salud emocional.
Como personas que convivimos a diario con esta enfermedad, creemos fundamental generar políticas públicas adecuadas y abrir espacios de diálogo para mejorar nuestra calidad de vida. Estamos a disposición para ello.
Colectivo Uruguayo de Hidradenitis Supurativa (HSUR)