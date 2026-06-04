El caso del auto del presidente

Comienza ese video diciendo: “Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad. Verdad que se refleja en toda la documentación presentada”. Cosa que no es cierta, porque la documentación presentada estaba incompleta. En ella no había mención alguna del auto donado por un particular para la campaña presidencial. Hecho que luego dio a conocer Búsqueda. Ese automóvil fue destinado a ser premio de una rifa. Como no hubo un número ganador en el sorteo, el Sr. Orsi se asignó (o agregó o introdujo o…) a su patrimonio el auto y, en un acto de dominio, dispuso de él al utilizarlo como canje en el negocio automotor del escándalo, mediante el cual adquirió una camioneta de alta gama con un descuento de US$ 25.000. Pero el presidente Orsi fue más allá en su declaración de rescate de imagen, porque él mismo fijó la cancha de la verdad al decir: “Siempre consideré, y considero, que la verdad no se dibuja, porque de ser así, se transforma en mentira”.