El caso de Conexión Ganadera

Ante la posibilidad que el tema de una de las estafas más grandes del mundo, si no la más grande, perpetrada por los titulares de Conexión Ganadera desaparezca de la consideración pública por hartazgo y minimización del asunto, donde se ha sugerido que los damnificados somos “ricachones avaros”, decidí darles una significación palpable a los montos usurpados e hice una rápida comparación con valores de muy diferentes ítems de la actualidad, a efectos de cuantificar el valor comparativo de lo robado.

Para ello, me basé en datos sobre el desglose del Presupuesto Nacional que informes de diferentes medios de comunicación analizaron, en una entrevista al presidente de la Cámara de la Industria Pesquera realizada en el programa En perspectiva de Radio Mundo y, además, en datos públicos que distintos medios han tratado los últimos meses.

1) El incremento del Presupuesto Nacional para 2026 que tanto trabajo insumió, de 140 millones de dólares, podría hipotéticamente triplicar su valor con el monto de la estafa realizada por la dupla Basso-Carrasco y allegados.

2) El Presupuesto previsto para la educación (2026) es de 92.400 millones de dólares; el robo multiplica tres veces y media aproximadamente dicho monto, aproximándose al gasto total en educación para todo el período de gobierno.

3) Lo destinado a seguridad para el mismo año es de 414 millones de dólares, cifra muy próxima a la estafa perpetrada.

4) En otro rubro, la exportación anual de la pesca ronda los 100 millones de dólares, o sea, la cuarta parte del desfalco de Conexión Ganadera, o, dicho de otra manera, tendría que trabajar durante cuatro años la flota pesquera para asemejarse al monto de la usurpación.

5) El costo de un barco pesquero “estándar” es de aproximadamente 2 millones de dólares, o sea que, con el dinero robado, se podría comprar una flota pesquera de ¡150 barcos!

6) Las tan mentadas patrulleras oceánicas cuestan en torno a 45 millones de dólares, por lo que sería posible adquirir siete u ocho patrulleras con el dinero que desaparecieron.

7) Por otro lado, el Hospital de la Costa está presupuestado en unos 40 millones, por tanto ocho o nueve localidades podrían contar con un nuevo hospital propio.

8) La obra para el saneamiento de Atlántida costará alrededor de 50 millones, por lo que siete ciudades semejantes podrían hipotéticamente realizar su saneamiento.

Para no aburrir con los ejemplos, que sobran, hago la exhortación a los periodistas a que recuerden a la población estas consideraciones y al sistema político en general que por omisión en los controles del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Banco Central, de la Dirección General Impositiva (DGI) facilitaron este robo.

Que actúen, que legislen penas mucho más severas para la estafa, que hoy es un excelente negocio, muy rentable para los delincuentes, y que exista una mayor autoexigencia en los controles estatales que regulan las actividades económicas en el país.

Absurdamente, la DGI, que nunca controló un balance de Conexión Ganadera, hoy podría presentarse como acreedor privilegiado en el concurso vigente y disminuir así lo poco que hay para devolver a los verdaderos damnificados.

Jorge Tipoldi