El derecho espacial

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Me inspiró el libro El caballero de la armadura oxidada, que ilustra una nueva forma de ver la vida y nos abre a un mundo nuevo, que es el ámbito del derecho espacial.

El programa espacial militar surgió durante la Segunda Guerra Mundial. En los comienzos de la carrera espacial los astronautas pertenecían a la Fuerza Aérea estadounidense; todos eran pilotos de prueba que participaban en importantes misiones de guerra y estaban extraordinariamente bien preparados para ir al espacio.

Hoy el escenario ha cambiado y la NASA también lanzó una convocatoria internacional que invita a poetas, cineastas, músicos y narradores a colaborar en la documentación y la difusión de sus misiones espaciales. El objetivo es utilizar la creatividad y el arte para contar las historias de proyectos y misiones espaciales.

Pocas personas conocen la empresa Rocket Lab, una de las compañías más importantes del mundo, con potencial para superar a SpaceX. Fundada por Peter Beck, es la empresa aeroespacial líder en Nueva Zelanda, opera el principal puerto espacial privado del mundo en la península de Mahia y es la segunda compañía de lanzamiento de cohetes más grande de Estados Unidos, solo por detrás de SpaceX.

Otra novedad es que la empresa Vast Space será la primera estación espacial comercial cuyo primer lanzamiento está previsto para julio de 2026. Es una empresa autónoma desarrollada por el sector privado. Su objetivo es inaugurar una nueva era en la construcción de estaciones espaciales en la órbita terrestre con Haven-1. Diseñada para operar de forma independiente, servirá como puesto avanzado para la investigación y la exploración en el espacio ultraterrestre.

Realizará misiones tripuladas de corta duración (hasta 30 días), se lanzará a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, los astronautas se transportarán en las cápsulas Crew Dragon y se perfila como la posible sucesora de la Estación Espacial Internacional, que será desorbitada en 2031.

El mercado espacial vive un auge histórico, con una proyección global que superará el billón de dólares en la próxima década.

Las universidades están respondiendo a esta demanda de talentos y crean nuevos programas de grado y posgrado adaptados a la nueva economía espacial.

Uruguay, reconociendo este cambio, comenzó en marzo de 2026 una maestría histórica en Estrategia Espacial de Defensa, dictada por la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo (Ecema), de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Dicha maestría es dictada por el profesor titular, magíster y doctor Alejandro de Fuentes Tálice, de la asignatura Derecho Espacial, a la cual asistieron 33 profesionales de diversos países: España, México, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Argentina y Uruguay, donde esta asignatura constituye el 40% de la totalidad de la maestría. Asimismo, se abordaron distintos temas de gran relevancia: economía espacial, militarización del espacio, espacio sostenible/desechos espaciales, comunicación por satélites vs. cables submarinos, marco jurídico-tratados espaciales internacionales.

“Uruguay busca convertirse en una zona de lanzamiento de satélites ante el interés de la industria privada por instalarse en el país”, expresó el general del aire (r.) Luis de León. Pionero en este campo en Uruguay, De León fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya y durante su gestión fue aprobada la Junta Nacional Espacial por el decreto 71/022, y también la idea del proyecto de ley de la Agencia Espacial Uruguaya. También es importante destacar el decreto 334/024, Creación del Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre.

Este tema del Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre brinda seguridad a la población y a todos los involucrados en el área espacial en nuestro país, y continúa en esta línea de trabajo el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del aire Fernando Colina.

Uruguay es miembro permanente desde 1980 de la Copuos (siglas en inglés de Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos). La aprobación de la Agencia Espacial Uruguaya es fundamental porque el Uruguay es miembro de dicha comisión, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Viena (Austria), según la resolución de la ONU 35/16 de 3 de noviembre de 1980, donde se abordan en sus dos subcomisiones, Científico Técnica y Asuntos Jurídicos, temas como el espacio y el desarrollo sostenible, el espacio y el agua, el espacio y el cambio climático, la utilización de la tecnología espacial en el sistema de las Naciones Unidas, desechos espaciales, delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre.

Profesor titular, magíster y doctor Alejandro de Fuentes Tálice