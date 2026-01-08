  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El daño del plástico

    Sr. director:

    Hace años se implementó el sistema de cobro de las bolsas de plástico que se usan para poner la mercadería en supermercados y cualquier comercio en general con el fin de reducir su uso. Sin embargo, cuando se llega a la caja de un supermercado el carrito está repleto de plástico. En efecto, carne, leche y sus derivados, verduras, frutas, productos de limpieza y prácticamente todo viene envuelto en plástico de un solo uso: film.

    Leé además

    Ricardo Ghazarian

    La caída de Maduro VI
    Daniel Villaamil

    La caída de Maduro V

    La leche y sus derivados, como yogur y otros, ya no vienen en botellas, sino en sachets, que, además del daño que pueden ocasionar si están expuestos al sol, generalmente no son reciclables, pues son hechos de un plástico flexible y pueden estar contaminados por restos de leche.

    Con las botellas, algunas de un plástico muy flexible, sucede algo similar. En ocasiones se rompen al tomarla o querer abrirlas de tan flexible que son. Y, obviamente, son de un solo uso.

    El vidrio, en cambio, permite ser usado muchas veces y aun después de roto se puede utilizar como insumo.

    Todo esto implica muchísimo más daño que la bolsa a la que se le impuso un costo creyendo que de ese modo se reduciría el uso del plástico. Estas bolsas se podrían sustituir por bolsas de papel, como se hace en muchos países. Por ejemplo, en Italia los supermercados utilizan bolsas de papel con capacidad para resistir hasta cuatro kilos de peso.

    El plástico es, en esencia, petróleo sólido. Su fabricación implica la emisión de gases de efecto invernadero. Al desecharse, si se quema, por ejemplo, libera a la atmósfera toxinas muy peligrosas. Solo se ha reciclado un 10% de todo el plástico utilizado en el mundo y el 90% demorará 500 años en desaparecer, lo que causará daños en los océanos y mares donde se calcula que más de 100.000 mamíferos marinos y 1 millón de aves mueren al año por ingerir o enredarse en plásticos.

    La cantidad de plástico que llega al mar se estima que equivale a 2.000 camiones de basura diarios. Son conocidas las tristemente famosas “islas de plástico”, como las que existen en el océano Pacífico, y su tamaño equivale al doble del de Texas, por ejemplo. También dañan la tierra, pues los plásticos que cubren cultivos reducen la capacidad para absorber agua y nutrientes.

    Creo que el Ministerio de Ambiente tiene que tomar más medidas, porque es algo que afecta a tierra, mares, fauna y flora.

    Diva E. Puig

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda