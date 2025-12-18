El deporte y el turismo

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El mes pasado estuve de visita en la Festuris, evento sobre turismo de una importante envergadura que se desarrolla anualmente en la ciudad de Gramado.

Bajo el lema “Reinventar el mañana”, profesionales, periodistas y afines al turismo se congregaron para hacer negocios y también para difundir la cobertura periodística en sus respectivos medios.

Una de las charlas del evento que presencié y destaco por su soltura y por su ejemplo de vida es la de la gimnasta brasilera Daiane Dos Santos. Fue captada por un entrenador a los 13 años mientras jugaba en una plaza de su ciudad natal, Porto Alegre. Así fue como se propuso ser campeona mundial de gimnasia en el Campeonato en Anaheim en 2003, a la vez que fue cosechando varios laudos profesionales.

Dijo que los espacios de turismo deben estar preparados para recibir a las personas negras, manifestando su orgullo como afrodescendiente. A la vez, abogó por fomentar el turismo deportivo inspirando a la práctica de deporte, como así también la inclusión personas negras en ambas actividades. Cabe destacar que en el mes de noviembre en Brasil se celebra el mes de la conciencia negra.

Si vemos a nuestro vecino norteño, ellos tienen una infraestructura acorde para que los turistas vivan experiencias relacionadas al deporte.

¿Y por casa cómo andamos? La inminente celebración de los 100 años de la primera Copa del Mundo de Fútbol, cuyo partido inaugural tendrá lugar en nuestro país, hace que nos replanteemos establecer políticas que fomenten nuestro turismo vinculado al deporte.

Tenemos estadios con historias, equipos con hambre de gloria que jugaban por la camiseta. Pero nos debemos la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte, pero más aún fomentar el deporte en las mujeres para ser las que tomen las riendas en lo deportivo y en lo gerencial.

En nuestro país falta mucho por desarrollar una corriente turística enfocada en el deporte. Tuvimos hace muchos años atrás la oportunidad de albergar la partida o la llegada del Rally Dakar, a la que desperdiciamos, pero la llegada del Extreme-E, la Fórmual E y el WTCR nos permitió destacarnos con lo poco que tenemos.

Si queremos ser ganadores, dependemos de nosotros y de los gobernantes para preparar campeones en todos los terrenos.

Daniel Valiñas

Magíster en Técnicas Modernas de Dirección en la Administración Pública