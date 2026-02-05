Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Cuarenta años de gobierno de izquierda convirtieron al Montevideo de la tacita de plata en un basurero de lata.

Una ciudad casi insoportable, sucia, ruidosa, estresante, insegura y desagradable en en montón de aspectos.

Caños de escape libre y autos, también. El ruido estresante. Mugre. Basura. Abandono. Mantenimiento mínimo, etc.

¡Responsabilidad de una izquierda incapaz de gobernar una ciudad grande y hermosa con una buena administración! Los sindicatos son los dueños de la Intendencia de Montevideo (IM).

¡¡Hoy es una cueva de cargos al pedo gastando todos los impuestos en ellos mismos!!

¡¡Las pocas obras son con préstamos!!

Los partidos blanco y colorado tomaron el gobierno de Montevideo como un puesto de segunda categoría. Luis Batlle tenía muy presente su importancia, cuando se quiso postular a la IM de su época, antes de ser vicepresidente el 1 de marzo de 1947 junto al presidente Tomás Berreta

Hoy vive en Montevideo el 50% de la población y generaciones nacieron bajo gobiernos de izquierda. La IM es hoy nuestra Cuba o nuestra Venezuela.

¡¡Si los partidos de la Coalición no se ponen las pilas no tendremos grandes cambios!!

¡¡Se puede!!

Duncan Iribarne de Assis