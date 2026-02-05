  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno de Montevideo

    Sr. director:

    Cuarenta años de gobierno de izquierda convirtieron al Montevideo de la tacita de plata en un basurero de lata.

    Leé además

    Julio Vidal Amodeo

    La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el puerto
    Dr. Jorge Cassinelli

    La entrevista a Jaime Durán Barba

    Una ciudad casi insoportable, sucia, ruidosa, estresante, insegura y desagradable en en montón de aspectos.

    Caños de escape libre y autos, también. El ruido estresante. Mugre. Basura. Abandono. Mantenimiento mínimo, etc.

    ¡Responsabilidad de una izquierda incapaz de gobernar una ciudad grande y hermosa con una buena administración! Los sindicatos son los dueños de la Intendencia de Montevideo (IM).

    ¡¡Hoy es una cueva de cargos al pedo gastando todos los impuestos en ellos mismos!!

    ¡¡Las pocas obras son con préstamos!!

    Los partidos blanco y colorado tomaron el gobierno de Montevideo como un puesto de segunda categoría. Luis Batlle tenía muy presente su importancia, cuando se quiso postular a la IM de su época, antes de ser vicepresidente el 1 de marzo de 1947 junto al presidente Tomás Berreta

    Hoy vive en Montevideo el 50% de la población y generaciones nacieron bajo gobiernos de izquierda. La IM es hoy nuestra Cuba o nuestra Venezuela.

    ¡¡Si los partidos de la Coalición no se ponen las pilas no tendremos grandes cambios!!

    ¡¡Se puede!!

    Duncan Iribarne de Assis

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Europa otra vez en emergencia por la cocaína que llega de Sudamérica: “crece a niveles sin precedentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mutualistas

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema Nacional de Salud

    Más de diez meses después, ASSE completó su directorio con la asunción de los representantes sociales

    Desinformación

    Archivos Epstein y desinformación: cómo las redes sociales llevaron el caso a Uruguay

    Por Guillermina Servian

    Te Puede Interesar

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par de China, Xi Jinping.

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.
    Video

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso de Orsi para la decisión final

    El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso de Orsi para la decisión final

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Exsenador Juan Sartori.
    Video

    Sartori le ganó un juicio millonario a su exsocio y dejó expuestos negocios no declarados ante la “junta anticorrupción”

    Por Guillermo Draper