El ingreso al servicio exterior

Sr. director:

Cada tanto, la política exterior surge a la atención pública. En este sentido, la trascendencia de recientes acontecimientos han hecho olvidar un aniversario que, si bien no resulta un hecho grandilocuente, entendemos importante recordar: la incorporación, en enero de 1976, de la primera generación de diplomáticos (42) como resultado del primer concurso público abierto de ingreso al Servicio Exterior.

En efecto, en 1975 Uruguay decidió profesionalizar su diplomacia mediante un concurso, basado en el mérito, estudio y vocación, resultando significativo que en el clima de excepcionalidad y desconfianza existente en ese tiempo se decidiera aplicar este procedimiento.

No fue una decisión que despertó grandes titulares ni una promesa de épica inmediata, simplemente fue el principio de algo más modesto y también más difícil: la continuidad en la aplicación de reglas. Como suele ocurrir con las mejores prácticas, su éxito fue volverse casi invisible. A partir de ese momento, generaciones de diplomáticos uruguayos ingresaron al Servicio Exterior, no por su apellido, sus contactos o cercanía al poder, sino por su capacidad para afrontar exigentes pruebas, a menudo ingratas, orientadas a medir conocimientos, criterios y resistencia intelectual. En una sociedad como la nuestra, donde todos se conocen o creen conocerse, no es un detalle menor.