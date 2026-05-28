El proyecto para instalar un aeropuerto en Rocha

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Soy una gran admiradora de todo lo que ha realizado y realiza el grupo empresarial en Uruguay, y creo que han puesto a nuestros aeropuertos a la vanguardia en arquitectura, sostenibilidad, belleza y excelente servicio.

A su vez, creo en el diálogo, en todas las esferas y bajo todas las circunstancias, pero como no los conozco, les escribo por esta vía para plantearles mi dilema, que también es el de muchas otras personas más.

Se ha hecho pública la noticia de que tienen la intención de construir un aeropuerto en la zona cercana a Las Garzas, en el departamento de Rocha, y por cuyo motivo han empezado los trámites administrativos para conseguir la autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente.

Por ello, es mi necesidad como uruguaya y ecologista comentarles que en esa parte del territorio del Uruguay hay dos lagunas costeras extremadamente cercanas, ambas áreas protegidas de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y ambas son sitios de muchísima biodiversidad para un país tan pequeño como el nuestro. Me refiero a las lagunas de Rocha y Garzón, que incluso en su parte marina se encuentran fusionadas en un solo territorio para el SNAP.

De más está decirles, pero se lo hago porque no tienen por qué saberlo, que en Uruguay no hay mucho territorio protegido dentro de lo que los estándares internacionales prevén como óptimo, sino que contamos con muy pocos kilómetros al respecto, por más que son los que salvaguardan nuestro patrimonio ambiental y deberíamos conservarlo (cuidarlo) más.

En la zona de Las Garzas existe en los hechos un símil de corredor ecológico, puesto que la distancia entre una y otra laguna costera no supera los 30 kilómetros, y por ende las especies van y vienen entre ellas, sumado al hecho de que en esa franja tan cercana a la costa está repleto de lagunas dulces que potencian la presencia de mayores animales.

Entre las lagunas sobrevuelan a diario, y muy especialmente en verano y primavera, miles de aves diversas, muchas de ellas en peligro de extinción. Sepan que cada especie juega un rol protagónico en el ecosistema y su entrelazado, por lo que las consecuencias de la extinción de una de ellas provoca efectos colaterales infinitos (por llamarlo de una forma no técnica).

Celebro que deseen seguir invirtiendo en Uruguay y el tipo de desarrollo que realizan, tengo conocimiento de que en las islas Galápagos tienen un aeropuerto de vanguardia absoluta en temas de sostenibilidad, pero en las Galápagos no tuvieron otra opción sobre dónde instalar un aeropuerto, y aquí sí la hay.

Por lo que esta simple ciudadana uruguaya ecologista no contraria al desarrollo, pero que sí procura que el mismo se encauce hacia la sustentabilidad, les pide públicamente que por favor tengan a bien no construir un aeropuerto en ese sitio (Las Garzas), territorio de notoria importancia nacional e internacional para la biodiversidad, sino que lo relocalicen en donde el impacto ambiental negativo sea considerablemente menor.

María Victoria Pereira Flores

Mag. en Derecho Ambiental