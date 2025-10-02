  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El ministerio de justicia

    Sr. director:

    La difundida creación del ministerio de justicia afecta la base del esquema democrático que proviene desde 1830, independientemente de si su proyecto en algún momento fuese a prosperar o no.

    Leé además

    Guillermo Ramírez

    El atentado contra la fiscal de Corte
    Guillermo Facello

    La situación de la educación

    Sumado a quebrantar los principios generales de la Constitución, se está pretendiendo violar su art. 233, que establece quiénes ejercen este cometido esencial, y, asimismo, al 4 del art. 239, que atribuye exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica de todo el Poder Judicial. Por lo tanto, la iniciativa anunciada oportunamente en medios periodísticos por el prosecretario de Presidencia y también por un asesor de esa dependencia ha destacado que la función jurisdiccional quedaría reservada a los órganos judiciales, sin señalar en esa reserva para el Poder Judicial de otros cometidos constitucionales.

    Con los respetos de quien sostiene lo contrario, esto viene a violar las disposiciones mencionadas dentro de lo que viene siendo la separación de poderes como base de convivencia en el país durante toda su historia democrática. Tal aspecto trascendente fue uno de los tomados en cuenta para derogar por todos los partidos políticos al Ministerio de Justicia instalado por acta institucional N° 3 de 1976, a los efectos de que retornase desde marzo de 1985 la plena vigencia del Poder Judicial, independiente, sin presiones, como se ha venido estableciendo en las constituciones de 1830, 1917, 1934, 1942, 1952 y 1966, aun con las reformas posteriores a esta última.

    Este aspecto esencial fue subrayado por diversas cátedras universitarias y reiteradamente por el Colegio de Abogados del Uruguay y otras asociaciones a lo largo de décadas, pudiendo citarse como mero ejemplo la resolución N° 9 del III Encuentro de Colegios de Abogados del país emitida en Melo, publicada en Tribuna del Abogado (número 186, página 4).

    En estos días en trámite parlamentario, el Presupuesto debe apuntar a fortalecer este cometido estatal reservado al Poder Judicial, incluyendo, entre otros aspectos, evitar o disminuir prolongadas esperas que padece la población por diferentes trámites, así como tender al mejoramiento de instrumentos técnicos y de personal humano para tan trascendente función.

    Dr. Luis Gustavo Aguilar

    Expresidente del Colegio de Abogados de Flores y exintegrante del plenario de colegios del país

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Fiscalía

    Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

    Por Redacción Búsqueda
    Pasado reciente

    Preocupa en el FA falta de presupuesto para sitios de la memoria

    Por Santiago Sánchez
    Empresas

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda