El modelo republicano uruguayo

Señor director:

Uruguay tiene pendiente, desde hace algunas décadas, un debate que excede las coyunturas electorales: el de su propio modelo republicano. El de cambiar la democracia liberal por una democracia republicana tal como mandata el artículo 82 de nuestra Constitución y, por ende, tener una república más republicana. Nuestra Constitución vigente ha servido de base durante décadas, pero la pregunta que hoy debemos hacernos con serenidad y coraje cívico es si ese texto sigue respondiendo al ideal republicano que alguna vez soñamos o si ya no nos interpela como ciudadanos activos, sino como meros votantes.

Vivimos en una democracia que cumple con los procedimientos, pero que cada vez parece más una democracia de espectadores que de protagonistas. Una democracia republicana que para que subsista necesita de buenos ciudadanos y no de ciudadanos ausentes o meros votantes. Hemos confundido el acto de votar con el acto de participar sin informarnos solo por la inercia del voto obligatorio, y el resultado es una ciudadanía ausente, resignada a observar cómo el poder se concentra, cómo las decisiones se reducen a unos pocos y cómo el Estado se vuelve más jerárquico que colegiado, es decir, republicano.

El republicanismo, desde Aristóteles hasta los pensadores modernos y uruguayos como el politólogo Pablo Ney Ferreira, nos recuerda que la libertad no es ausencia de interferencia, sino vida sin dominación. Ser verdaderamente libres es participar, controlar y deliberar, no solo elegir y esperar. Esa es la diferencia entre una república viva y una democracia meramente liberal, de mínima, procedimental y de mala calidad. Y a escala departamental nos manejamos en cierta medida en feudos democráticos más que en verdaderas repúblicas democráticas.

Por eso, urge abrir un proceso de reflexión que no tema lo impensado: ¿no es momento de repensar nuestra arquitectura institucional? ¿De avanzar hacia un Poder Ejecutivo colegiado, tanto a nivel nacional como departamental, que disperse el poder y devuelva la deliberación al centro de la vida pública? ¿De reconsiderar el mandato imperativo como forma de responsabilidad y limitar la reelección legislativa para oxigenar la representación y evitar el enquistamiento de una política hereditaria?