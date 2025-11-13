  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El modelo republicano uruguayo

    Señor director:

    Uruguay tiene pendiente, desde hace algunas décadas, un debate que excede las coyunturas electorales: el de su propio modelo republicano. El de cambiar la democracia liberal por una democracia republicana tal como mandata el artículo 82 de nuestra Constitución y, por ende, tener una república más republicana. Nuestra Constitución vigente ha servido de base durante décadas, pero la pregunta que hoy debemos hacernos con serenidad y coraje cívico es si ese texto sigue respondiendo al ideal republicano que alguna vez soñamos o si ya no nos interpela como ciudadanos activos, sino como meros votantes.

    Leé además

    Jorge Arias

    Sobre la puesta en escena de ‘En familia’ de Florencio Sánchez
    Daniel H. Báez

    La situación del Poder Judicial

    Vivimos en una democracia que cumple con los procedimientos, pero que cada vez parece más una democracia de espectadores que de protagonistas. Una democracia republicana que para que subsista necesita de buenos ciudadanos y no de ciudadanos ausentes o meros votantes. Hemos confundido el acto de votar con el acto de participar sin informarnos solo por la inercia del voto obligatorio, y el resultado es una ciudadanía ausente, resignada a observar cómo el poder se concentra, cómo las decisiones se reducen a unos pocos y cómo el Estado se vuelve más jerárquico que colegiado, es decir, republicano.

    El republicanismo, desde Aristóteles hasta los pensadores modernos y uruguayos como el politólogo Pablo Ney Ferreira, nos recuerda que la libertad no es ausencia de interferencia, sino vida sin dominación. Ser verdaderamente libres es participar, controlar y deliberar, no solo elegir y esperar. Esa es la diferencia entre una república viva y una democracia meramente liberal, de mínima, procedimental y de mala calidad. Y a escala departamental nos manejamos en cierta medida en feudos democráticos más que en verdaderas repúblicas democráticas.

    Por eso, urge abrir un proceso de reflexión que no tema lo impensado: ¿no es momento de repensar nuestra arquitectura institucional? ¿De avanzar hacia un Poder Ejecutivo colegiado, tanto a nivel nacional como departamental, que disperse el poder y devuelva la deliberación al centro de la vida pública? ¿De reconsiderar el mandato imperativo como forma de responsabilidad y limitar la reelección legislativa para oxigenar la representación y evitar el enquistamiento de una política hereditaria?

    El Uruguay que heredamos fue pionero en ensayar un camino distinto. José Batlle y Ordóñez comprendió que el poder concentrado en una sola persona es una amenaza latente, incluso en democracia. Hoy podríamos recuperar ese espíritu y animarnos a imaginar una república sin presidentes todopoderosos, más plural y más cívica.

    Este llamado no es solo jurídico, sino moral. Necesitamos reconstruir el sentido de virtud ciudadana, formar guardianes de la República —no élites, sino ciudadanos responsables— que comprendan que la libertad y la justicia solo se sostienen cuando se las cultiva día a día. Para eso, necesitamos una verdadera y profunda reforma educativa y no pesudorreformas. Necesitamos preguntarnos para qué queremos educar. Debemos educar para formar buenos ciudadanos, libres, con capacidad de crítica, separar la buena información de la mala, que sea un todo integral, un ser humano completo.

    En este tiempo de desconexión y apatía, recordar la enseñanza y la coherencia de Pablo Ney Ferreira es también rendir homenaje a quien supo recordarnos que la república no se hereda, se ejerce.

    Lucas Archiprete

    Selección semanal
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb
    Meteorología

    Meteorólogos del Inumet reclaman mayor reconocimiento y homologación de títulos ante el Parlamento

    Por Lucía Cuberos
    El think tank del Partido Nacional

    “El Partido Nacional es el más moderno y menos conservador de todos”, dice el presidente del Instituto Oribe

    Por Federico Castillo
    Exante

    Encuesta empresarial capta “moderado deterioro” del entorno de negocios; se quejan por “burocracia” y costos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    Institutos Normales de Montevideo, ocupado por el Centro de Estudiantes de Magisterio

    Ante históricas ocupaciones de una residencia y de centros de formación docente, habilitan postergar cierre de cursos

    Por Nicolás Delgado