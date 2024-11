El plebiscito previsional

Luego del plebiscito sobre la seguridad social comenzaron a aparecer voces reclamando se escuchen a los 935.000 votantes (38%) como si los que no votaron el Sí, los 1.700.000 (62%), no tuvieran que ser escuchados primariamente; en una democracia el soberano lauda y el tema se terminó.

Opacado por las alegrías y tristezas según cómo le fue a su partido, se notó una mesura general de quienes no adhirieron a la convocatoria del plebiscito, la derrota para esa mayoría silenciosa podría ser no haber conseguido convencer a mayor cantidad aun de ciudadanos para que no acompañaran una reforma que no tenía sustento.