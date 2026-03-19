El pórtland uruguayo

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Desde que comenzamos en facultad con el hormigón y el análisis de moléculas por difracción por rayos X, es fascinante el estudio de un material que es casi sólido, pero permanece gelatinoso, se adapta a los climas y a los esfuerzos. Desde el imperio romano ya ha superado los 2.000 años y sigue modificándose como una creación humana para estar en la punta de los materiales estructurales: el hormigón.

Con hormigones mejorados con aditivos carboxilatos, la revolución del siglo XXI, se han alcanzado estructuras increíbles, superando los límites de estructuras y resistencias esperables. Así en Uruguay ya en el 2000 tenemos obras de Conaprole donde desencoframos losas a los tres días, en lugar de 28 días. Y en 2010 obtuvimos una mención en Washington, en los Outstanding Structures Awards de la Federación Internacional del Hormigón, con pilotes premoldeados pretensados de hinca de tres veces la resistencia del hormigón normal, y amortiguadores de fluido viscosos integrados al tablero, para el muelle de Ontur en Nueva Palmira.

Como la reacción del pórtland con el agua es exotérmica, y además es muy dependiente el desarrollo de los elementos químicos presentes, exige un control de calidad muy estricto en la elaboración del cemento. Existen variaciones naturales en la composición de los carbonatos de calcio de las calizas, y de los minerales y metales de las arcillas. Así, los metales que producirían un fraguado flash en minutos se controlan con pequeñísimas cantidades de sulfatos, yeso, añadidos. Pero que, si se exceden, pueden provocar atrasos de horas y hasta días en las resistencias iniciales y finales. Dependen mucho del curado.

Cuando consideramos estructuras cáscaras, las más avanzadas, que resisten por forma, el control de estos fraguados a resistencias y deformabilidades aceptables para desencofrar la estructura es crítico. Y por eso quiero dejar una opinión que resume 50 años de experiencia en hormigones y estructuras.

En la primera obra de mi carrera como ingeniero, hubo una falla de una cáscara en el momento de desencofrar el molde. El mayor susto de mi vida, pues como nos habían enseñado los ingenieros romanos el ingeniero está debajo del molde en el momento que se resuelve bajarlo. Como nos enseñaron el ingeniero Walter Hill y los viejos, estar abajo midiendo, controlando y dando confianza a todos de que se había controlado todo varias veces. ¡No podía ser!

Un gran golpe, y después, silencio. El molde había soportado el golpe. Reapuntalamos el molde, demolimos el sector fallado, y como investigadores científicos de accidentes, buscamos todas las causas posibles, para detectar una causa raíz y eliminarla.

Entre las causas, estudiamos los lotes de pórtland empleados, todos de la misma planta, para hacer lotes de testigos y ensayarlos a diferentes edades. Estos testigos fueron contundentes, había una dispersión con diferentes velocidades de reacción y diferentes resistencias iniciales. Aunque a los 28 días todos superaban la resistencia esperada por norma, eran como una colección de diferentes materiales que se comportaban aleatoriamente. Pedimos acceder a los resultados de laboratorio de la planta, desde el análisis de las materias primas hasta los aditivos agregados, y no encontramos el control de calidad que era esperable para la seguridad de resultados.

En esa empresa que yo trabajaba, durante 10 años fui desarrollando un sistema de inteligencia artificial muy reservado, que, en lenguaje de máquina, programaba desde los anteproyectos, las cotizaciones, las programaciones de materiales, equipos y personal hasta los controles de obra, chequeo de rendimientos, seguimiento de cronogramas y las certificaciones de avance, siguiendo los criterios y las normas de la American Concrete Institute, las más exigentes para estructuras y estructuras especiales.

Estaba incluido en esta programación central, que como COO desarrollé y fui operador, el Control de Seguridad y Calidad, siguiendo esas normas, y el pórtland Ancap que había causado esa falla estaba vetado por no llegar a la seguridad en las resistencias y los tiempos de reacción exigidos por las normas. Otros cementos uruguayos de muy alta calidad sí seguían las normas más exigentes.

Cuando fui desalojado de COO y la programación central se desconectó, por razones que nunca supe, sin consultarme comenzaron a utilizarse cementos Ancap en algunas obras de estructuras cáscara.

En dos obras seguidas, después, ocurrieron dos desastres. Consultado por peritos, la resistencia del cemento no podía ser la única causa, existirían allí reales errores de diseño, después de desconectar la programación central que antes controlaba todo, que eran consistentes con las caídas de las estructuras, desastres que gracias a Dios son muy raros en Uruguay.

En los últimos años, la situación de Cementos Ancap no ha mejorado. Creo que en parte es por la dirección de la empresa por políticos, no por empresarios y dirigentes independientes y capaces, como quería el viejo Batlle y los que fundaron los primeros entes. El mismo Daniel Martínez le hizo mucho daño, dando prioridad a dar más empleos por votos y poniendo el doble de los funcionarios necesarios, para priorizar la visión del sindicato que él había presidido.

Como ingeniero estructural, conociendo la capacidad local, dejemos a los privados desarrollar los mejores cementos para los hormigones del futuro y que Ancap venda las plantas de cemento como ha cerrado otras, como las de licores, en este sector del pórtland donde se han demostrado innecesarios.

Ing. José Zorrilla